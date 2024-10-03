Актриса Елизавета Боярская мечтала превзойти отца в профессии

Дочь Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, актриса Елизавета Боярская призналась, что долго чувствовала необходимость превзойти родителей в профессии. Об этом она рассказала на подкасте HiFi-стриминга Звук «До Звезды».

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По словам знаменитости, подобное желание у нее было до 27 лет, пока у артистки не появились серьезные работы в театре. Затем Боярская начала потихоньку расслабляться и ощущение, что она «должна что-то кому-то доказывать», стало исчезать.

«Раньше я даже напрягалась, когда у меня все время что-то спрашивали про папу. А сейчас мне так нравится рассказывать про свою семью! Я очень горжусь тем, что мой отец — замечательный артист», — поделилась актриса.

По словам Боярской, сейчас семья для нее — предмет гордости. Она перестала стесняться от того, что ее часто сравнивают с родителями. Также актриса рассказала, что ей было тяжело расти в семье известного артиста.

«Повышенное внимание к родителям мне не нравилось, я не любила папину известность, она меня «обкрадывала», — заявила звезда.

Боярская отметила, что хорошо помнит свои детские ощущения, поэтому сейчас ведет достаточно закрытый образ жизни и нечасто выкладывает в соцсетях фотографии детей.