Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» стал настоящей классикой советского кинематографа, ежегодно возвращающей нас в атмосферу новогоднего волшебства. Но за кадром история его главных героев складывалась не менее интересно и драматично, чем на экране.

Андрей Мягков, сыгравший Женю Лукашина, после успеха в «Иронии судьбы» стал одним из самых узнаваемых советских актеров, сыграв также главные роли в фильмах «Служебный роман» и «Жестокий романс». В личной жизни он был предан одной женщине – актрисе Анастасии Вознесенской, с которой прожил в браке более 50 лет. К концу жизни Мягков отстранился от публичности, жил уединенно, а в 2021 году умер в возрасте 82 лет.

Барбара Брыльска, сыгравшая Надю, продолжала активную кинокарьеру в Польше и России. Ее жизнь была омрачена трагедией: в 1993 году её дочь погибла в автокатастрофе. С тех пор актриса редко появлялась на экранах. Сегодня она ведет тихую жизнь, посвятив себя внукам.

Как сложилась судьба актеров, которые сыграли детей в фильме «Любовь и голуби»

Юрий Яковлев был легендой советского и российского кинематографа. Личная жизнь актера была насыщенной: он был трижды женат, и у него родилось трое детей. Яковлев скончался в 2013 году, оставив за собой богатое наследие ролей в кино.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.