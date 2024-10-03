Иван Янковский рассказал о новой роли в ремейке «Москва слезам не верит»

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

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Новый сериал под рабочим названием «МСНВ» по мотивам культового советского фильма «Москва слезам не верит» снимает Жора Крыжовников. Эксклюзивный ролик о сериале стал «вишенкой на торте» на презентации сезона Института развития Интернета (ИРИ), которая прошла 26 сентября в Москве.

Что же подготовили создатели проекта для зрителей? Судя по синопсису, от советской классики ушли далековато: ролик оказался музыкальным. Первые критики «МСНВ» сравнили его с «Ла-Ла Лендом». Хотим надеяться, что Жоре Крыжовникову и второму режиссеру Ольге Долматовской все же удастся создать что-то свое.

На презентации раскрыли имена некоторых артистов, которые участвуют в новом проекте. Главные роли в сериале исполнят: Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович, Андрей Бурковский.

Премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru. После чего «МСНВ» выйдет в эфире СТС.

Зрители снова увидят творческий тандем Ивана Янковского и Андрея Максимова — что создает параллель с сериалом «Слово Пацана» и «Фишером». К слову, оператор «МСНВ» — Юрий Коробейников — снимал «Слово пацана».

Прямая речь

Актер Иван Янковский о новой роли продюсера Влада:

«Мой персонаж — очень интеллигентный, добрый, светлый герой. Как его на площадке называет режиссер Оля Долматовская — "принц". Так что мы стараемся пойти в сторону "принца на белом коне" - человека влюбленного, чувствующего, ни в коем случае не наглого, а именно порядочного парня. Мне после достаточно темных, тяжелых и драматических работ: "Фишер", "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Преступление и наказание", которые шли одна за другой, нужен был момент некой разрядки и увода своего актерского организма в другой жанр, в более семейный, романтический, светлый. И я, конечно, по такому соскучился, давно не работал в этом направлении. Здесь меня зацепил и сценарий, очень тронула вся история, и, конечно, режиссеры Андрей Николаевич (Жора Крыжовников) и Оля замечательные, я всегда счастлив с ними поработать. С Андреем Николаевичем после "Слова пацана" для меня абсолютный праздник быть на площадке, мы друг друга понимаем и в одном направлении размышляем. Плюс еще и оператор Юра Коробейников, с которым мы тоже работали на "Слове пацана"».

Что расскажут о своих героях другие артисты — узнаем в скором времени: съемочный процесс только начался, а к сериалу уже повышенное внимание. Информации будет много, но появляться она станет постепенно.

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