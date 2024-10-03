Развод, «Универ», театр: как живет Константин Шелягин

Актер Константин Шелягин обрел популярность благодаря роли Иваныча в сериале «Универ. Новая общага». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, почему он не появился в продолжении проекта?

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Чем известен Шелягин

Константин Шелягин родился 24 июня 1989 года в Москве, окончил ГИТИС и Театральный институт имени Бориса Щукина, где учился на актерском и режиссерском факультетах соответственно. В разные годы артист работал педагогом в институте Русского театра и сотрудничал с «Театром № 13», а также театром имени Александра Пушкина.

Шелягин дебютировал в кино в 2006 году в сериале «Бес в ребро, или Великолепная четверка». Затем он снимался в лентах «Час Волкова», «Кулагин и партнеры», «Карпов», «Москва. Три вокзала», «Два отца и два сына» и других. Широкая известность пришла к актеру благодаря ситкому «Универ. Новая общага», где он исполнил роль Макса Иванова по прозвищу Иваныч.

«ТНТ дал мне огромный шанс. Спасибо продюсерам, которые поверили в меня. У нас невероятное, катастрофическое количество артистов, и в основном они все сидят без работы», — делился он.

Что известно о личной жизни Шелягина

Константин Шелягин в разводе. От первого брака у него есть сын Платон. Мальчик родился в 2016 году и в четырехлетнем возрасте снимался в короткометражном сериале отца «ЧэБэ». Несмотря на то, что наследник посещает театральную школу, актер не хочет, чтобы тот продолжал его дело.

«Не хотел бы, чтобы он шел по актерской стезе, хотя у него и мама связана с этой профессией, и я связан с этой профессией, он присутствует на репетициях, премьерах», — рассказал Шелягин YouTube-каналу «Актерская студия LAMA».

Почему Шелягин отказался сниматься в продолжении «Универа»

В 2021 году вышло продолжение сериала «Универ» — «Универ. 10 лет спустя», однако в нем не снимался Константин Шелягин. В последнем сезоне герой артиста женился на Яне Семакиной, которую играла актриса Анна Кузина, а в первой серии нового сезона сообщили об их разводе.

Шелягин признался, что отказался сниматься в проекте из-за того, что «вырос из этого образа».

«Все пишут о съемках нового сериала, но меня на них не будет. Я отказался от роли гопника Иваныча, потому что вырос из этого образа. Все старое должно закончиться рано или поздно. Теперь вы можете увидеть меня в других образах и ролях в дальнейшем», — сообщил он в социальных сетях.

Чем сейчас занимается Шелягин

Константин Шелягин продолжает творческую деятельность. Он проводит мастер-классы по актерскому мастерству и снимается в кино. В прошлом году с ним на экраны вышли ленты «Тайна "Белой вороны"» и «Станиславский». На настоящий момент в производстве с ним находятся проекты «Озеро времени» и «Позывной Журавлик».

Также артист открыл свой детский театр в Домодедово и выступает в театре на Мельникова в спектакле «Мажоры на мели, или Все билеты проданы».

Политические события Шелягин не комментирует.