Развод, «Универ», театр: как живет Константин Шелягин

Развод, отказ от съемок в «Универе», театр: как живет Константин Шелягин
Актер Константин Шелягин обрел популярность благодаря роли Иваныча в сериале «Универ. Новая общага». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, почему он не появился в продолжении проекта?
Чем известен Шелягин
Константин Шелягин родился 24 июня 1989 года в Москве, окончил ГИТИС и Театральный институт имени Бориса Щукина, где учился на актерском и режиссерском факультетах соответственно. В разные годы артист работал педагогом в институте Русского театра и сотрудничал с «Театром № 13», а также театром имени Александра Пушкина.
Шелягин дебютировал в кино в 2006 году в сериале «Бес в ребро, или Великолепная четверка». Затем он снимался в лентах «Час Волкова», «Кулагин и партнеры», «Карпов», «Москва. Три вокзала», «Два отца и два сына» и других. Широкая известность пришла к актеру благодаря ситкому «Универ. Новая общага», где он исполнил роль Макса Иванова по прозвищу Иваныч.
«ТНТ дал мне огромный шанс. Спасибо продюсерам, которые поверили в меня. У нас невероятное, катастрофическое количество артистов, и в основном они все сидят без работы», — делился он.
Что известно о личной жизни Шелягина
Константин Шелягин в разводе. От первого брака у него есть сын Платон. Мальчик родился в 2016 году и в четырехлетнем возрасте снимался в короткометражном сериале отца «ЧэБэ». Несмотря на то, что наследник посещает театральную школу, актер не хочет, чтобы тот продолжал его дело.
«Не хотел бы, чтобы он шел по актерской стезе, хотя у него и мама связана с этой профессией, и я связан с этой профессией, он присутствует на репетициях, премьерах», — рассказал Шелягин YouTube-каналу «Актерская студия LAMA».
Почему Шелягин отказался сниматься в продолжении «Универа»
В 2021 году вышло продолжение сериала «Универ» — «Универ. 10 лет спустя», однако в нем не снимался Константин Шелягин. В последнем сезоне герой артиста женился на Яне Семакиной, которую играла актриса Анна Кузина, а в первой серии нового сезона сообщили об их разводе.
Шелягин признался, что отказался сниматься в проекте из-за того, что «вырос из этого образа».
«Все пишут о съемках нового сериала, но меня на них не будет. Я отказался от роли гопника Иваныча, потому что вырос из этого образа. Все старое должно закончиться рано или поздно. Теперь вы можете увидеть меня в других образах и ролях в дальнейшем», — сообщил он в социальных сетях.
Чем сейчас занимается Шелягин
Константин Шелягин продолжает творческую деятельность. Он проводит мастер-классы по актерскому мастерству и снимается в кино. В прошлом году с ним на экраны вышли ленты «Тайна "Белой вороны"» и «Станиславский». На настоящий момент в производстве с ним находятся проекты «Озеро времени» и «Позывной Журавлик».
Также артист открыл свой детский театр в Домодедово и выступает в театре на Мельникова в спектакле «Мажоры на мели, или Все билеты проданы».
Политические события Шелягин не комментирует.