Личная жизнь и эвакуация из Киева: как живет актриса Алина Ланина

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о спецоперации?

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Что известно о карьере и личной жизни Ланиной

Алина Ланина (Кизиярова) родилась 3 марта 1989 года в поселке Рефтинский Свердловской области.

«До 25 лет была Алиной Кизияровой, а потом взяла творческий псевдоним — документы не меняла. Вы спросите почему? Ну, во-первых, мою фамилию постоянно коверкали и неправильно писали в титрах, самый невинный вариант — Кизлярова. А во-вторых, я никогда за нее не держалась, потому что она "чужая"», — объясняла она.

Ланина окончила актерский факультет Екатеринбургского государственного театрального института. Также она окончила модельную школу и принимала участие в съемках в Италии, Франции и Чили.

Известность артистке принесла роль Евы в комедийном сериале «СашаТаня», где она работала с Алексеем Климушкиным, Валентиной Рубцовой и Андреем Гайдуляном. Помимо этого, Ланина снималась в картинах «Обручальное кольцо», «Кухня», «Склифосовский», «Берега любви», «Принц Сибири», «Время дочерей», «Первые», «Отчий берег», «На Париж», «Формула преступления», «Капкан для монстра», «Стажер», «Тетя Марта», «Мама может» и других. Всего в ее фильмографии более 40 работ.

Ланина замужем, однако имя супруга она не раскрывает. Пара воспитывает двоих детей: сына Льва и дочь Надежду.

«Обе мои беременности не были запланированы. Самый лучший вариант для таких трудоголиков, как я: дети сами выбрали время и место своего рождения, иначе можно было бы не дождаться, пока я сама соберусь», — делилась актриса.

Что Ланина говорила о спецоперации

В день начала спецоперации, 24 февраля 2022 года, Алина Ланина вместе с ребенком и няней находилась в Киеве.

7 марта актриса в соцсетях сообщила, что смогла выбраться c Украины.

«Теперь 3 марта у меня двойной день рождения. Бог подарил мне еще одну жизнь», — поделилась Ланина.

Спустя время артистка подробно рассказала, как ей удалось выехать из Киева.

«Нет машины, нет родных. Сообщать свою локацию в соцсетях нельзя. Большинство отказывались брать нас с собой. В один день мы нашли машину, но не успели в нее сесть. Через несколько часов ее расстреляли. Не солдаты. Во всех СМИ ложь, а чтобы выбраться? Нужны были сухие сводки. <...> В эти дни молятся даже те, кто этого никогда не делал. Продолжайте. Это работает. То, что я сейчас пишу эти строки, — свидетельство милости и чуда Бога. Нас нашли местные христиане, успокоили, согласились возиться с нами. Ночь в укрытии, и в мой день рождения мы выехали. Самый опасный путь между горячими точками мы прошли с незнакомыми украинцами, которые абсолютно безвозмездно, рискуя своими жизнями, приехали за нами из Винницы в Киев, довезли до границы с Молдавией и уехали. <...> У нас есть планета, у добра нет национальности», — отметила она.

Поздравляя подписчиков с Днем Победы в микроблоге, Ланина подчеркнула, что смогла бы жить заграницей, но не может смириться, что там нет этого праздника.

«День, без которого не было бы меня. Это глубоко в крови, в генах. Попытки забрать и обесценить воспринимаю болезненно. Смогла бы жить за границей, но не могу смириться, что там нет этого дня <...>. Не хочется громко говорить, но должны помнить и чтить. Войны не заканчивались на земле никогда. И сейчас снова. Мой прадед и его братья родом из Полтавы, воевали в ВОВ. Братья погибли. Я говорю им спасибо за свою жизнь, это их день. Принято в праздники желать, так вот желаю любви к Родине даже в непростые времена. С праздником!» — высказывалась она.

Чем сейчас занимается Ланина

Алина Ланина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Слишком женатый таксист», «Номер 13», «Третий — лишний?», «Боинг-Боинг» и «Телохранительница».

Помимо этого, сейчас в прокате идет комедия «Последний богатырь. Наследие» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть сериал «Овчарка» с Ланиной.