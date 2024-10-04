Звезда «Игры престолов» рассказала о желании сняться в новом сезоне

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер сообщила, что хотела бы вернуться к роли Сансы Старк в будущих проектах. Об этом актриса рассказала в интервью Variety.

По словам Софи, ей «безумно интересно» будущее ее персонажа после завершения оригинальной истории. Впрочем, для этого нужно будет собрать всю команду сериала.

«Это должен быть тот самый актерский состав и та же команда, иначе я бы ни за что не согласилась вернуться. Хочу, чтобы это был не спин-офф, а просто девятый сезон "Игры престолов"», — заявила она.

Ранее сообщалось, что другая звезда сериала раскрыл подробности спин-оффа про своего персонажа.