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Звезда «Игры престолов» рассказала о желании сняться в новом сезоне

Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер сообщила, что хотела бы вернуться к роли Сансы Старк в будущих проектах. Об этом актриса рассказала в интервью Variety.

Звезда «Игры престолов» рассказала о желании сняться в новом сезоне
© Lenta.ru

По словам Софи, ей «безумно интересно» будущее ее персонажа после завершения оригинальной истории. Впрочем, для этого нужно будет собрать всю команду сериала.

«Это должен быть тот самый актерский состав и та же команда, иначе я бы ни за что не согласилась вернуться. Хочу, чтобы это был не спин-офф, а просто девятый сезон "Игры престолов"», — заявила она.

Ранее сообщалось, что другая звезда сериала раскрыл подробности спин-оффа про своего персонажа.