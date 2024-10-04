Сидни Суини рассказала о своей карьере и будущих ролях

Американская актриса Сидни Суини дала большое интервью изданию Glamour. В нём звезда «Эйфории» и мелодрамы «Кто угодно, кроме тебя» рассказала о своей карьере и будущих ролях, а также затронула тему назойливых фотожурналистов, которые в последнее время сильно активизировались.

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Суини заявила, что папарацци так часто вмешиваются в её жизнь, что она перестала испытывать чувство безопасности и комфорта даже у себя дома во Флориде. Они даже начали обращаться напрямую к семье девушки, чтобы она вышла во двор в бикини, её сфотографировали и покинули частную собственность.

Папарацци говорят моим родителям: «Попросите её выйти на улицу в бикини, я сфотографирую и оставлю вас в покое». У меня есть фотографии этих парней на каяках, прячущихся в кустах в океане. Они приезжают туда в 8 утра и уходят только в 16:00. Я должна иметь возможность находиться у себя дома и чувствовать себя комфортно и безопасно.

Ближайшим проектом Сидни Суини станет триллер «Эхо дoлины» для Apple TV+. Шоу расскажет о женщине, которая занимается дрессировкой лошадей, переживая личную трагедию. Однажды её дочь Клэр появляется у её двери в тревожном состоянии.