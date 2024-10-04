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Стало известно об «украденной» у Анджелины Джоли роли в культовом фильме

Роль в культовом фильме «Гравитация», за которую актриса Сандра Буллок получила номинацию на премию «Оскар», должна была достаться Анджелине Джоли. Об этом сообщил портал InTouchWeekly.

Стало известно об «украденной» у Анджелины Джоли роли в кино
© Lenta.ru

По информации источника, изначально на главную роль рассматривалась именно Джоли, которая была очень заинтересована в участии в проекте.

«Знаковая роль в "Гравитации" должна была достаться Анджелине, это был проект, в котором Джоли была очень заинтересована с самого начала, но в итоге место получила Сандра», — заявил инсайдер.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли отозвала свой иск о насильственных действиях со стороны бывшего мужа Брэда Питта.

Актеры
Сандра Буллок
Брэд Питт
Анджелина Джоли