Стало известно об «украденной» у Анджелины Джоли роли в кино

Роль в культовом фильме «Гравитация», за которую актриса Сандра Буллок получила номинацию на премию «Оскар», должна была достаться Анджелине Джоли. Об этом сообщил портал InTouchWeekly.

© Lenta.ru

По информации источника, изначально на главную роль рассматривалась именно Джоли, которая была очень заинтересована в участии в проекте.

«Знаковая роль в "Гравитации" должна была достаться Анджелине, это был проект, в котором Джоли была очень заинтересована с самого начала, но в итоге место получила Сандра», — заявил инсайдер.

Ранее стало известно, что Анджелина Джоли отозвала свой иск о насильственных действиях со стороны бывшего мужа Брэда Питта.