Актерские династии: знаменитые семьи в кино

Порой талант передается из поколения в поколение. Есть семьи, где любовь к кино и театру словно вросла в их ДНК. «Рамблер» расскажет про актерские династии, чьи представители оставили (и продолжают оставлять) свой след в кинематографе.

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Династия Дугласов: Кирк, Майкл и Камерон Дуглас

Одной из старейших и самых уважаемых семей в Голливуде является династия Дугласов. Все началось с Кирка Дугласа, который с 1940-х годов стал иконой американского кино благодаря ролям в таких фильмах, как «Спартак» (1960), «Жажда жизни» (1956) и других. Кирк был известен своим волевым характером и харизматичными персонажами.

Его сын Майкл Дуглас продолжил семейную традицию, но создал собственный, не менее впечатляющий путь в кино. Майкл стал звездой благодаря фильмам «Уолл-стрит» (1987), за который он получил «Оскар», и «Основной инстинкт» (1992). Он также стал успешным продюсером, доказав, что может не только блистать перед камерой, но и создавать успешные кинопроекты.

Внук Кирка и сын Майкла, Камерон Дуглас, также выбрал актерскую карьеру. Хотя его путь был менее звездным, он продолжает семейное дело, несмотря на личные трудности и перипетии.

Семья Редгрейв: Ванесса, Линн и Наташа Ричардсон

Семья Редгрейв считается одной из самых влиятельных актерских династий Великобритании. Ванесса Редгрейв, обладательница множества наград, включая премию «Оскар», прославилась своими мощными драматическими ролями в таких фильмах, как «Джулия» (1977), «Говардс Энд» (1992) и «Королева-девственница» (1955). Ее тонкий подход к ролям и безупречная игра сделали её одной из самых выдающихся актрис своего поколения.

Сестра Ванессы, Линн Редгрейв, также завоевала признание как актриса, появившись в фильмах «Боги и монстры» (1998) и «Дневник Бриджет Джонс» (2001). Ее дочь, Наташа Ричардсон, была известна своей ролью в фильме «Ловушка для родителей» (1998) и браком с актером Лиамом Нисоном, но трагически погибла в результате несчастного случая в 2009 году.

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Копполы: Фрэнсис Форд, София и Ник Кейдж

Семья Коппола – это настоящая «мафия» в мире кино, и не случайно, ведь ее основатель Фрэнсис Форд Коппола снял культовую сагу «Крестный отец». Фрэнсис также был автором таких шедевров, как «Апокалипсис сегодня» (1979) и «Дракула» (1992), сделав революцию в киноиндустрии благодаря своим масштабным, новаторским проектам.

Его дочь, София Коппола, продолжила традицию, но пошла своим уникальным путем в режиссуре, подарив миру такие картины, как «Трудности перевода» (2003) и «Мария-Антуанетта» (2006). София стала одной из немногих женщин, удостоившихся «Оскара» за лучший сценарий.

Не стоит забывать и о Николасе Кейдже, племяннике Фрэнсиса Форда Копполы, который взял себе псевдоним, чтобы не ассоциироваться с известной фамилией. Тем не менее, Кейдж стал одним из самых запоминающихся актеров своего времени, известным по таким фильмам, как «Скала» (1996), «Покидая Лас-Вегас» (1995) и «Призрачный гонщик» (2007).

Семья Фонда: Генри, Джейн и Питер Фонда

Классическая голливудская династия Фонда началась с Генри Фонды, который стал иконой американского кино, сыграв роли в таких фильмах, как «Гроздья гнева» (1940) и «12 разгневанных мужчин» (1957). Его спокойное обаяние и глубокая эмоциональная игра сделали его любимцем как критиков, так и зрителей.

Дочь Генри, Джейн Фонда, превратилась в культурный символ 1960-70-х годов, снимаясь в фильмах «Барбарелла» (1968) и «Возвращение домой» (1978), и получив два «Оскара» за свои роли. Кроме того, она стала активисткой и фитнес-гуру, оставив свой след в совершенно разных областях. Ее брат, Питер Фонда, также сделал успешную карьеру в кино, став символом контркультурного движения благодаря фильму «Беспечный ездок» (1969), который определил дух того времени.

Ранее мы писали про актеров-героев не только в кино, но и в жизни.