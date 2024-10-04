Хоакину Фениксу пришлось избавиться от идеальной улыбки ради Джокера

Актёру пришлось пройти через серьёзную физическую и психологическую трансформацию. Уже совсем скоро на экраны выходит фильм «Джокер: безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. В процессе подготовки к съёмкам артист изменился до неузнаваемости.

© кадр из фильма

Феникс всегда был обладателем идеальной улыбки, однако ради роли психопата ему пришлось обратиться к стоматологу, чтобы добиться максимально натурального несовершенства улыбки. Голливудский дантист Джон Мараши изготовил для Хоакина специальные капы желтоватого оттенка с эффектом скученности.

Кроме того, для перевоплощения в Джокера актёру пришлось сильно похудеть. Феникс сидел на жёсткой диете, во время которой его рацион состоял лишь из тушёных овощей и свежих листьев салата. Актёр признался, что пытался убедить режиссёра смягчить режим, однако в конце концов согласился на все условия.

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