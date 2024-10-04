Стало известно, кто заменит Никиту Волкова в "Постучись в мою дверь в Москве"

Внезапная замена произошла в актерском составе сериала "Постучись в мою дверь в Москве".

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Никита Волков, именуемый поклонниками "русским Серканом Болатом", ушел из проекта после первого сезона.

Причиной такого решения названы проблемы с графиком - "вопреки слухам".

В прессу ранее просочились подробности взаимоотношений между супругой Волкова и его экранной партнершей Лианой Грибой.

Хотя ранее продюсер российского ремейка турецкого хита Тина Канделаки называла его "настоящим мужчиной мечты", нового актера уже нашли.

Во втором сезоне сериала главную мужскую роль сыграет 31-летний Кирилл Дыцевич, сообщает "СтарХит", публикуя видео (18+). Уточнено, что ему привычно амплуа героя-любовника, а также на эту роль рассматривались Алексей Воробьев и Кирилл Нагиев.