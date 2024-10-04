«Ее вклад неоценим». Гарри Бардин — о мультипликаторе Восканьянц

Одна из создателей мультфильма о Простоквашино и легенда «Союзмультфильма» Марина Восканьянц, о смерти которой стало известно 4 октября, была также замечательной актрисой, рассказал NEWS.ru режиссер и мультипликатор Гарри Бардин. Он отметил, что Восканьянц помогала ему сделать эпизод с танцем во время работы над картиной по мотивам цыганской притчи «Прежде мы были птицами».

© кадр из фильма

Он вспомнил, что мультипликатор увлекалась танцами и даже занималась в специализированной студии. Бардин подчеркнул, что Восканьянц была очень пластичная. По его словам, он будет всегда с благодарностью вспоминать свою коллегу.

Я с ней работал над картиной по мотивам цыганской притчи «Прежде мы были птицами». Она была у меня задействована, потому как я знал, что она очень пластична. Она увлекалась танцами, ходила специально в какую-то студию заниматься. И весь эпизод с танцем в этом проекте делала Марина Восканьянц. Это было просто потрясающе, она была замечательной актрисой. Я буду вспоминать о ней всегда с благодарностью, потому что ее вклад в эту картину был неоценим, — поделился Бардин.

Заслуженный работник культуры России Сергей Капков ранее сообщил, что Восканьянц умерла на 91-м году жизни. Имя артистки значится в титрах любимых всеми картин, в том числе «Бременские музыканты», «Дюймовочка» и «Тайна третьей планеты».