Как живет актер Василий Ливанов

Народный артист РСФСР Василий Ливанов получил широкую известность благодаря роли детектива Шерлока Холмса. Как он живет сейчас, что известно о здоровье?

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Что известно о здоровье Василия Ливанова

1 октября Telegram-канал Baza сообщил, что Василий Ливанов находится в реанимации. По информации Baza, вчера Василий Ливанов был прооперирован. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Telegram-канал «112» пишет, что 89-летнему актеру стало плохо еще в выходные, родственники вызвали скорую помощь, которая госпитализировала его в институт им. Склифософского. По предварительным данным, у Ливанова случился инсульт, пишет Baza.

Его супруга Елена Ливанова в разговоре с NEWS.ru не подтвердила и не опровергла сообщения о его госпитализации. Она заявила, что не хочет говорить на эту тему.

«Не хочется мне подтверждать, не хочется опровергать. Что надо-то вообще? И что, что пишут [про инсульт]? И что сейчас будет? О, господи», — прокомментировала Ливанова.

Невестка артиста Екатерина Ливанова рассказала, что вся семья молится за его здоровье. Она сообщила, что ранее актер жаловался на давление.

«Дочь там сейчас не находится. Она была на той неделе, сказала, что у дедушки давление. У меня мама с давлением 20 лет живет и постоянно на таблетках. Что там произошло, я не знаю. Мы молимся за его здоровье. Супруга в курсе, сказала, чтобы не мешали врачам работать. Вроде его госпитализировали, там обследуют, посмотрят», — сказала Ливанова.

Как Василий Ливанов относится к СВО и уехавшим артистам

Актер поддержал проведение российской спецоперации на Украине. По словам Ливанова, он не мог не поддержать СВО, ведь он «русский человек». Артист назвал события в Донбассе «настоящим фашизмом».

«Вы, наверное, не знаете, что такое фашизм. А я видел его своими глазами. <...> Поэтому происходящее в Донбассе для меня — проявление самого настоящего фашизма, я без труда его узнал. Как они стреляют по городам, по школам, по детским садам, жилым домам — что же это такое? Чистый фашизм, чудовищный. И с этим новообразованием отмороженных фашистов мы вынуждены бороться. Кстати, не думайте, что вся Украина против России, — это глупости. Большинство украинцев за Россию», — говорил Ливанов в интервью KP.RU.

Актер считает, у России не было иных вариантов, кроме как ввести войска, поскольку «Украина восстановила бы ядерное оружие». По мнению артиста, нападение на РФ «было вопросом времени».

Уехавших из России артистов Ливанов назвал мусором и мыльными пузырями. Он подчеркнул, что на таких звезд не следует обращать внимания, ведь они стали ничем для всей русской культуры.

«Делать мне, что ли, больше нечего — только о пузырях размышлять? Пугачева и прочие все эти — это все мыльные пузыри на поверхности нашей великой русской культуры. И внимания нашего они не заслуживают!» — сказал артист.

Также Ливанов высказался об уехавших из РФ актерах Чулпан Хаматовой и Артуре Смольянинове (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ливанов назвал обоих артистов ничтожествами за их антироссийские высказывания.

Так, Смольянинова, который раньше играл в патриотических фильмах «9 рота» и «Мария. Спасти Москву», он счел подлецом и предателем Родины. Ливанов также возмутился, что того продолжают показывать по телевидению. Хаматову в свою очередь он раскритиковал из-за чувства стыда за РФ.

«Ничтожная личность эта Хаматова! Как и Смольянинов. Ничтожества оба! Она рассказывала, что ей стыдно, что она из России. Так вот, ее поведение — бред сумасшедшего. Это все бред, понимаете? Просто настоящий бред, за гранью понимания, нечто абсолютно ненормальное и противоестественное. Потому что родина твоя — это твоя мать, твои близкие и родные, твои предки», — считает народный артист.

Что известно о личной жизни Василия Ливанова

Ливанов более 50 лет счастлив в браке с художницей и режиссером Еленой Ливановой, в девичестве Балабановой. У пары есть двое сыновей — Борис и Николай. Старший сын подарил актеру внучку Еву, а младший — внучку Алису.

До Елены Ливанов был женат на дочери биохимика Владимира Энгельгардта. В браке с ней у актера родилась девочка Анастасия. От дочери у Ливанова есть внук Владимир и внучка Ксения.