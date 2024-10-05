Личная жизнь, материнство, новые роли: куда пропала Куркова

Актриса Равшана Куркова показала фотографию подросшей дочери Самиры, отца которой артистка по-прежнему скрывает. Что известно о личной жизни звезды, в каких проектах она снимается сейчас?

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Что известно о личной жизни Равшаны Курковой

В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) актриса показала фотографию Самиры. Девочка родилась 31 мая 2023 года от мужчины, которого знаменитость по-прежнему скрывает. Кадр с дочкой она сопроводила шуточной подписью.

«Амбассадор щек», — написала Куркова.

Куркова отмечала, что у дочери есть все шансы пойти по ее стопам. Так, Самира уже снималась в кино. Звезда вместе с ребенком появилась в сериале «Предпоследняя инстанция».

Первым мужем актрисы был фотограф Семен Курков. В тот период актриса забеременела, однако у нее была замершая беременность.

«Гинеколог сказала: "Вам надо делать аборт, плод умер уже месяц назад. Если промедлите, начнется заражение крови. И тогда уже ваша жизнь будет под большим вопросом"», — признавалась Куркова.

После развода актриса оставила себе фамилию экс-супруга.

Вторым мужем Курковой был актер Артем Ткаченко. Они прожили вместе четыре года, однако детей не завели.

Первого ребенка актриса родила в 40 лет. В 2021 году Куркова сообщила, что уже год находится в статусе мамы и воспитывает сына по имени Гаспар. Его отец — бизнесмен Сергей Амарян, совладелец боксерского клуба. Сейчас предприниматель состоит в других отношениях.

«Я очень хотела детей, мое материнство намоленное, долгожданное. А когда родительство осознанное, то ты готов к нему физически, морально, материально, психологически. Я благодарна и наслаждаюсь этим моментом каждый день, хотя, как мы знаем, дни бывают в жизни очень разные», — говорила актриса в одном из интервью.

Весной 2023 года Куркова снова удивила поклонников, заявив, что родила дочь.

Как похудела Равшана Куркова

В одном из интервью актриса рассказала, что после второй беременности сильно поправилась. По словам артистки, ей было сложно заставить себя похудеть.

«После дочки я набрала 14 кг, и первые полгода после рождения мне вообще сложно было заставить себя что-либо делать с оставшимися лишними килограммами (хоть я и переживала, что мой размер одежды изменился). Стало очевидно: чтобы вернуть свой привычный вес и легкость, придется потрудиться», — сказала Куркова.

Сейчас 43-летняя артистка находится в прекрасной форме. Куркова рассказывала, что сохранять красоту непросто.

«Когда мне говорят про "хорошую генетику", я улыбаюсь. После 35 лет оставаться в форме — это большой труд и самодисциплина. Любую генетику легко испортить неправильным образом жизни», — подчеркнула актриса.

Она добавила, что равнодушна к сладкому и алкоголю, не употребляет углеводы после 16:00. Кроме того, актриса много двигается, старается заниматься спортом максимум через день — это может быть йога, пилатес, стретчинг, дэнс-микс, силовая или кардиотренировка.

«Важна система — не пропускать больше двух дней, находить в расписании эти час-полтора на занятия», — раскрыла Куркова секрет своей стройности.

Где сейчас Равшана Куркова

Радостное материнство не мешает актрисе продолжать творческую деятельность. Согласно данным «Кино-Театр.Ру», сейчас артистка задействована в съемках сразу нескольких фильмов: «Моя Африка», «Шахматы», «Спасение капитана Максимова» и «Первый номер».

Летом в прокат вышла картина «Не одна дома». В нем Куркова сыграла главную роль вместе с блогером Давой (Давид Манукян), который стал ее экранным мужем. По сюжету герои Курковой и Манукяна воспитывают дочь, однако настолько заняты работой, что на время летних каникул нанимают ей няню. Женщина оказывается не воспитательницей, а хитрой преступницей.

«Получился социальный проект с целью напомнить людям о важных семейных ценностях, взаимопонимании между родителями и детьми. Любовь, дружба — это очень важно в наше время», — сказал Манукян на премьере.

В 2024 году состоялась премьера третьего сезона сериала «Предпоследняя инстанция», в котором Куркова сыграла Люцифера. Сейчас актриса задействована в съемках проектов «Спасение капитана Максимова», «Первый номер» и «А у нас во дворе — 3».