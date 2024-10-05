Помощь СВО, ссора с сыном, связь с Гурченко: как живет Александр Михайлов

Сегодня, 5 октября, исполняется 80 лет Александру Михайлову. Народный артист России известен зрителям по десяткам киноролей, часть картин стали культовыми — «Любовь и голуби», «Мужики!..», «Одиноким предоставляется общежитие» и многие другие. Какие были отношения у Михайлова с партнершей по фильму «Любовь и голуби» Людмилой Гурченко, почему он поссорился с единственным сыном и с кем живет сейчас — в материале NEWS.ru.

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Что известно о происхождении Михайлова

Александр Михайлов родился в селе Цугол Читинской области. Уже во взрослом возрасте артист неоднократно посещал свою малую родину и каждый раз удивляется стесненным условиям, в которых приходилось жить в детстве.

«Крохотные сени, комнатка, куда я вошел, согнувшись в три погибели с моим ростом 190 см....[После Цугола] переселили на станцию Степь под Читой в землянку, которая, как оказалось, была... зимним моргом при больнице. Подземелье знакомые помогли отчистить, поставили стол, топчан, печь-буржуйку, дымоход наружу прорубили. И прожили так чуть не целый год. После дали жилище в разрушенной школе... Но ничего, не пропали», — делился Михайлов.

Мать воспитывала его одна, без отца. По воспоминаниям артиста, она работала и посудомойкой, и прачкой, и санитаркой, и шпалы таскала. Но, как говорил актер, «не унывала, песни пела». Михайлов унаследовал от матери любовь к народным песням и частушкам. Актер также сохранил балалайку, на которой родительница мастерски играла.

После седьмого класса будущий актер поступил в мореходное училище во Владивостоке и работал матросом-мотористом на рыбацких судах. Как он вспоминал, однажды попал в театр и понял, что его призвание — сцена. Михайлов поступил на актерский факультет Дальневосточного педагогического института искусств.

Почему Михайлов сразу стал играть главные роли

В 1969-м актера приняли в труппу драматического театра Приморского края. Сценическим дебютом Михайлова стал Раскольников в «Преступлении и наказании», затем князь Мышкин в «Идиоте», Вершинин в «Трех сестрах» и другие. Кинокритик и историк кино Александр Шпагин высказал мнение в беседе с NEWS.ru, почему актеру сразу начали давать главные роли.

«Михайлов очень красивый. Возможно, самый красивый актер ХХ века. И это русская красота. При этом очень хороший артист. Человек идеальной красоты оказался хорошим актером, работающим над собой, с патриотическим мировоззрением и высочайшим вкусом. Это огромная редкость и дорогого стоит», — отметил эксперт.

Были ли у Михайлова любовные отношения с Гурченко

Первой женой Михайлова стала однокурсница по дальневосточному пединституту искусств Вера Мусатова. В 1969-м у пары родился сын Константин. Семья переехала в Саратов по приглашению местного академического театра. В тот период одним из близких друзей артиста стал Олег Янковский.

В 1979-м Михайлов переехал в Москву по приглашению режиссера Всеволода Якута и вошел в труппу Театра имени Марии Ермоловой. Также он начал активно сниматься в кино. Шпагин вспоминает, что к началу 1980-х — после выхода фильма «Мужики!..» — Михайлов стал одним из самых популярных и востребованных исполнителей ролей в народном кино.

Актер воспитывал в строгости единственного сына. Когда парень, поступив в театральный институт на курс Олега Табакова, ушел после второго курса, Михайлов заставил его пойти в армию. Константин Михайлов попал в подмосковную часть войск ПВО.

«Я сгоряча отправил его служить в армию. Там его зверски избили. Спустя год я нашел его в медсанбате, гниющим заживо. В гневе я избил начальника санчасти. Добился, чтобы сына комиссовали», — вспоминал спустя годы актер. Константин стал радиоведущим и писателем.

Вопреки слухам, у Михайлова не было любовных отношений с партнершей по фильму «Любовь и голуби» Людмилой Гурченко.

«Я общался достаточно близко с Владимиром Меньшовым. Часто разговаривали о съемках его фильмов. В том числе он рассказывал о "Любовь и голуби". Меньшов утверждал, что не было никаких романов на съемках. Гурченко вообще держалась отстраненно от остальной группы: приезжала — отрабатывала свои смены — уезжала», — поделился Шпагин.

У Михайлова есть дочь Анастасия от отношений с актрисой Ольгой Кузнецовой, он дал девочке свою фамилию и никогда не скрывал их родство. Она стала актрисой.

Как Михайлов обрел любовь, в каком возрасте стал отцом в третий раз

В начале нулевых актер ушел из первой семьи. У него возникли отношения с врачом Оксаной Васильевой, которая была вдовой покойного коллеги Михайлова по Театру имени Ермоловой — актера Владимира Васильева.

«С Сашей познакомилась, когда я еще не была замужем. Возник интерес, потому что у нас в один день дни рождения. И этот нюанс вызвал обсуждение... Потом я вышла замуж за Васильева, родила сына. Когда мы встречались (Саша — со своей супругой, я — с мужем), всегда очень радовались друг другу. Какая-то симпатия была, но ни в коем случае не строительство планов на будущее, ничего такого. Потому что у меня замечательный муж был. А когда случилось у меня горе — умер супруг, инсульт, — Саша был одним из первых, кто позвонил», — рассказывала в интервью вторая супруга Михайлова.

Мать артиста, которую он перевез в Москву еще в 1980-х, сыграла важную роль в отношениях сына и Оксаны. У нее не сложились отношения с первой невесткой — Мусатовой. Поскольку родственница Михайлова была уже пожилой и ей требовалась помощь, Михайлов, уезжая на дальние гастроли, стал просить Оксану навещать его мать.

«Когда я приходила, она (мама Михайлова. — NEWS.ru) спрашивала: "Когда вы поженитесь?" Я уже не знала, как отвечать. Может, она нас и объединила», — предполагала вторая жена артиста.

Она вспоминала, что ей было психологически сложно строить отношения с женатым мужчиной.

«Мы старались оттолкнуть друг друга, расставались. Разлука была мучительной. Но... Саша приходил ко мне. Мы не могли друг без друга...» — признавалась женщина.

Сын Михайлова прекратил общаться с отцом после его развода. Константин был обижен, что актер бросил мать. Им удалось восстановить отношения лишь спустя годы.

Во второй семье актера родилась дочь Мирослава. На момент ее появления на свет Михайлову было 58 лет. Сейчас девушке 22 года. Она актриса и с детства снимается в кино. Недавно Мирослава вышла замуж за однокурсника по ВГИКу актера Анатолия Черникова.

Поддерживает ли Михайлов СВО

Михайлов по-прежнему снимается в кино. Также он ведет актерский курс во ВГИКе и поет.

«Я его могу сравнить — вы удивитесь — с Киркоровым. Тот и другой ищут и собирают постоянно неизвестные хорошие песни со всей российской провинции, выбирают лучшие. Только Киркоров ищет потенциальные хиты, а Михайлов — запоминающиеся яркие песни. И его концерты потрясающие, талантливые. И сам он всегда позитивен и открыт к диалогу, я от души поздравляю его с юбилеем», — считает Шпагин.

Михайлов поддержал присоединение Крыма к России, с 2014 года помогает Донбассу и дает там концерты. Он называет военных своими детьми и заявляет, что остро чувствует боль родной страны.

«Я лично, Михайлов Александр Яковлевич, русский артист, люблю свою родину — Россию. Я чувствую ее интонацию, и все, что связано с болью России, — это моя боль. Тем более в наше время я чувствую боль моей родины. Поэтому я вместе с теми ребятами, которые стоят на страже нашей родины. Воюют с нациками. Это мои сыновья, мои дети сегодня работают там, на передовой. Они воюют со злом, которое в очередной раз посетило наш славянский мир», — заявил народный артист РФ в интервью Telegram-каналу «Абзац».

Актриса Яна Поплавская в беседе с NEWS.ru назвала Михайлова очень неравнодушным человеком.