Александр Михайлов: как сложилась судьба актера

5 октября исполняется 80 лет советскому и российскому актеру Александру Михайлову. Он по-прежнему играет в кино и на сцене, а также преподает студентам актерское мастерство. В своей жизни он прошел через многое – голод, работа на заводе, служба на корабле. Такой богатый опыт позволял легко вживаться в любой образ – ему всегда верили. Знаковой для Михайлова стала роль Василия Кузякина в фильме «Любовь и голуби» о деревенском мужчине, который изменил жене. В жизни актера тоже хватало любовных драм и испытаний. О том, через какие преграды прошла чета Михайловых на пути к семейному счастью – в материале MIR24.TV.

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Детство и мечты о море

Александр Михайлов 5 октября 1944 года в бурятском поселке Цугольский Дацан. Родители разошлись, когда ребенку было четыре года. Степанида Наумовна, мама актера, воспитывала сына одна. Она работала на кирпичном заводе, рудниках и железной дороге, была сильной и волевой женщиной.

«Детство артиста пришлось на тяжелые послевоенные времена – есть было почти нечего. От смерти Михайловых спасла бурятка Надя, торговавшая в селе молоком. Она увидела худого мальчика Сашу, пожалела и сказала Степаниде Наумовне, что будет приносить им молочные продукты бесплатно».

В детстве Михайлов и не думал об актерском поприще – он грезил морем с тех пор, как увидел репродукцию «Девятого вала» Айвазовского в одной из галерей. Он даже несколько раз сбегал из дома, пытался добраться до Нахимовского училища без гроша в кармане. Но каждый раз не везло – высаживали за проезд зайцем. Степанида Наумовна пошла навстречу сыну и отвезла его во Владивосток. Саша закончил только семь классов, а в морское училище брали после восьмого. Было решено поступать в ремесленное училище.

Выпускников училища распределяли на судостроительный завод. Но Михайлов не отпустил мечту – он уговорил капитана дизель-электрохода взять его с собой в плавание. Так Александр Яковлевич стал учеником моториста. Около двух лет он плавал по Японскому, Охотскому, Берингову морям и другим местам Тихого океана. Он получил направление в мореходное училище, но случилась беда. Однажды в Охотском море разыгрался шторм в восемь баллов, Александр и весь экипаж остались без связи. Близкие решили, что все погибли. Однако они вернулись, и встретившая сына Степанида Наумовна поставила сыну ультиматум: или она, или мореходное дело. Она не хотела постоянно так переживать за сына. Тогда Михайлов решил на время оставить профессию и устроился электромехаником на швейную фабрику.

Смертельная любовь к театру

Любовь к театру началась с Чехова: Александр случайно увидел спектакль по повести в Дальневосточном институте искусств и захотел присоединиться. Так, в 21 год Михайлов стал пробовать свои силы на сцене. На курс его приняла Вера Сундукова и очень верила в талант юноши, несмотря на критику других людей. Чтобы продолжать учебу, Александр подрабатывал грузчиком, дворником и сторожем. По окончании вуза Михайлова пригласили в Приморский краевой драмтеатр имени Горького, а после пригласили в Саратов. Затем была служба в театре имени Ермоловой и в Малом театре. Часто зрители приходили посмотреть именно на игру Михайлова.

К слову, служба в Малом театре чуть не закончилась для актера гибелью. Дело в том, что ему дали главную роль в постановке «Смерть Ивана Грозного». При этом, пять предыдущих исполнителей роли погибли при странных обстоятельствах. Михайлов требовал убрать слово «смерть» из названия спектакля, но руководство относилось к такой просьбе с усмешкой. В итоге случилось страшное: у Александра пошла кровь горлом. В клинике актеру сделали резекцию желудка, после чего он впал в кому и потерял 32 килограмма. К счастью, Александр Яковлевич чудом выжил.

«Около двух суток провел в коме. Видение тогда было у меня: озеро потрясающее, музыка, космос... Видел семь лодок, что шли ко мне. Это были не лица – лики. И один из них утонул», – описывал Михайлов увиденное в коме.

Роли в кино

Первая знаковая роль Михайлова была в картине «Это сильнее меня», после была мелодрама «Приезжая», приключенческий фильм «Похищение «Савойи» и лидер проката «Мужики!..». Популярность же пришла после фильма «Одиноким предоставляется общежитие». Герой признавался, что в этом фильме он даже не играл: на швейной фабрике он работал, да и моряком был, как его герой. И, конечно, большинству зрителей Александр Михайлов запомнился ролью Васи Кузякина в комедии «Любовь и голуби».

«Я получал большое количество благодарных писем. В фильме основным генератором был Володя Меньшов. Если бы этот материал снимал не он, ничего бы не получилось. Он заряжал нас всех своей энергией. Володя очень любил актеров. А когда чувствуешь любовь режиссера, это ни с чем не сравнимое ощущение. За Меньшовым мы готовы были в огонь и в воду. Причем в самом прямом смысле. Например, снимали мы отдых в Батуми, вода в ту пору была не теплее 14 градусов. А Люся Гурченко дико боялась холода, постоянно дрожала. И все равно снималась», – вспоминал актер.

Однако актер не очень любил акцентировать внимание на этой своей роли. Все-таки его, интеллигентного и глубокого, мало что связывало с образом деревенского мужчины. Михайлов старался доказать, что он глубокий и серьезный артист со множеством других не менее важных ролей. Например, он сыграл сидевшего в тюрьме директора гастронома Шорохова в криминальной драме «Змеелов», за эту роль его признали лучшим актером по версии журнала «Советский экран». Еще одна глубокая роль – чемпион по шахматам Александр Алехин в фильме-биографии «Белый снег России», здесь актер отразил психологию героя-победителя, который сражался со своими внутренними страхами.

В 90-х у Александра Яковлевича было меньше ролей, однако он дебютировал как певец и представил свою программу народных песен и романсов. В 2000-х актер появлялся в сериалах, таких как «Есенин», «Благословите женщину», «Мата Хари» и других. В последнее время актер занят игрой в антрепризе и преподавание во ВГИКе.

Личная жизнь актера

Первой любовью актера стала Вера Мусатова – музыковед, с которой актер познакомился на втором курсе института. Вместе они были 35 лет, правда первую жену очень не любила мать Михайлова, и ему приходилось быть меж двух огней.

«У меня возникли серьезные проблемы со здоровьем, потом болезненный развод… Тяжело было, одно время настолько, что жить не хотел. Даже на войну в Чечню поехал, думал: убьют и убьют. Сначала концерты там давал, потом решил остаться воевать. Трижды оказывался в безнадежных ситуациях, но Бог берег. Например, наш вертолет начинает падать в ущелье, 100 процентов – должны погибнуть. Я оборачиваюсь к ребятам, говорю: „Тихо, тихо… все нормально будет…“ И происходит чудо. Как второй раз рождаемся! У меня много друзей осталось после Чечни. Это боевое братство, его ни с чем не сравнить… А с Верой мы сохранили хорошие отношения. Я благодарен за многое, что она для меня сделала», – делился Михайлов.

В начал 1990-х у Михайлова случился роман с коллегой по театру Ольгой Кузнецовой, у них родилась внебрачная дочь Анастасия. Семью пара не создала, однако Александр всегда участвовал в жизни дочери. Второй его женой стала другая женщина – врач Оксана Васильева. Она была замужем за актером Владимиром Васильевым, который так же, как и Михайлов, служил в театре имени Ермоловой. В 1993-м Владимир скончался от инсульта, тогда Оксана сразу же позвонила Александру Яковлевичу – общее горе их сплотило. Степанида Наумовна тепло приняла Оксану в семью. В начале 2000-х Александр и Оксана сыграли свадьбу, актер усыновил ее сына от первого брака. В семье родилась дочь Мирослава. К слову, разница в возрасте пары – 23 года, что никогда не мешало им находить общий язык и гармонично строить отношения.