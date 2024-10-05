Умер Эмилиано Куэйроз, звезда легендарной теленовеллы «Хозяйка судьбы»

4 октября ушел из жизни Эмилиано Куэйроз, бразильский актер кино, театра, сериалов и теленовелл, радиоведущий и сценарист, продюсер и сценограф, звезда знаменитой теленовеллы "Хозяйка судьбы".

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Артист умер в клинике в Рио-де-Жанейро. Причиной смерти 88-летнего Куэйроза стала остановка сердца, передает IMDb - актер был экстренно госпитализирован десять дней назад.

Куэйроз родился 1 января 1936 года в Аракати в семье с португальско-голландскими корнями. Еще подростком, в четырнадцать лет, присоединился к Экспериментальному театру в Сеаре. Работал в Ceará Rádio Clube. Окончил курсы драматического искусства Федерального университета Сеара, UFC.

На экране - с первой половины 1960-х: "Шальные деньги", "Возлюбленный", "Суррогатная мать", "Дети Евы", "Талисман" - всего не менее 130 проектов.