Актеру Александру Збруеву диагностировали патологию головного мозга

У актера «Ленкома» Александра Збруева нашли неопасное для жизни поражение головного мозга. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает канал, подобная патология развивается из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Оно, предполагает SHOT, может быть последствием перенесенного артистом инсульта.

По данным Telegram-канала, сейчас Збруев находится в больнице и будет под наблюдением врачей еще несколько дней. Близкие актера рассказали, что 88-летний актер чувствует себя хорошо.

О том, что Збруева экстренно госпитализировали, стало известно 4 октября. Артист жаловался на удушье.

Супруга актера заявляла, что артисту дважды вызывали скорую: первая бригада врачей назначила ему амбулаторное лечение, а вторая уже решила доставить звезду в больницу. При этом сам Збруев опровергал информацию о своей госпитализации.

По информации Telegram-канала Mash, Збруева госпитализировали с подозрением на повторный инсульт