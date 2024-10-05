Актер Полицеймако: российские сериалы не уступают американским

Второй сезон сериала «СуперИвановы» стартует 7 октября на телеканале ТВ-3. Это история о семье, в которой все женщины обладают сверхъестественными способностями — а глава семейства, которого сыграл Михаил Полицеймако, относится к этому скептически. В интервью «Газете.Ru» актер рассказал об отношении к мистике, музыкальной коллаборации с Леонидом Агутиным и работе в театре «Квартет И», а также высоко оценил уровень современных российских сериалов.

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— Какие у вас эмоции от прочтения сценария второго сезона? Были ли вы удивлены определенными моментами сюжета, в которые сценаристы поместили вашего героя?

— У нас такая технология, что мы читаем не все сценарии сразу. Читаем три-четыре, снимаем, потом опять читаем. Сценарная группа все время изменяется, у каждого автора есть какие-то свои достижения и особенности. При этом и продакшн, и сам телеканал ТВ-3 дают возможность что-то додумывать, преобразовать под ситуацию, в которой мы находимся. От этого у меня ощущение, что сценарии стали более разнообразны и интересны. И параллельная детективная линия тоже совершенно неожиданна.

— Ждать ли зрителю какого-то «слома» в новом сезоне — или он станет плавным продолжением первого?

— Слом — это не для сериала. Сериал — это классика, законченная история: не меняется ход, меняется начинка. И она может быть какой-то безумно смешной, безумно трогательной или безумно мистической. Те серии, которые я уже смотрел, очень разные. То есть они на широкую аудиторию. Кому-то понравится одна, кому-то — другая, вне зависимости, есть ли там VIP-гости или нет.

— Семья Ивановых получилась очень органичной, многие зрители отмечают, что у нее «добрая энергетика». А какова была обстановка на съемочной площадке? Легко ли было работать с новыми режиссерами и экранными родственниками?

— У нас всегда очень добрая энергетика на съемках вне зависимости от режиссера. Юрий Осипов снимал первый сезон. Второй сезон снимал Станислав Назиров, а вот сейчас снимает прекрасный Вячеслав Кириллов. У нас режиссеры меняются, потому что, во-первых, это большой объем. И то, что Юрий Николаевич снял первый сезон из 39 серий от звонка до звонка, — мое восхищение. Со Стасом Назировым я работал очень много, он прекрасен. И Слава Кириллов сейчас фонтанирует вместе с нами.

— Как вы считаете, почему сейчас так высок спрос на тарологов, гипнологов и прочих магов, а проекты типа сериала «СуперИвановы» так нравятся зрителю?

— Я думаю, что спрос на тарологов и тому подобное был всегда. Почему это стало популярно? Не знаю, может быть, это связано с каким-то мистическим настроем. Фишка нашего сериала в том, что это соединение жанров — об этом, наверное, уже не раз говорили. Он объединяет комедию, мистику и детектив. И тот факт, что этот сериал покажет, что семья ясновидящих — тоже люди, делает ему большой плюс.

— А вы сами верите в мистику? Случались ли в вашей жизни моменты, когда вы действительно задумывались о ее существовании?

— Я, как и мой персонаж Валера, не очень верю в мистику. Конечно, случались какие-то неудачные или удачные совпадения в моей жизни, но я считаю, что это все-таки не мистика, а стечение обстоятельств. Думаю, поэтому Валера мне так близок. Я все-таки считаю, что они больше смешные, чем прям реально мистические.

— Как вы в целом оцениваете уровень современных российских сериалов? На ваш взгляд, почему в последние годы их стало так много?

— Я не критик, чтобы оценивать уровень российских сериалов. Есть сериалы, которые мне нравятся, которые я смотрю. Почему сериалов стало много? Ну, во-первых, это спрос, а во-вторых, многие иностранные компании ушли, поэтому приходится российскому контенту снимать больше. А качество порой не уступает европейскому и американскому. Я горжусь, что в них снимаюсь. Мне кажется, российских сериалов, наоборот, не хватает, поэтому сейчас снимают больше. Чему я несказанно рад!

— Раньше вы часто принимали участие в различных реалити-шоу. Недавно на ТВ-3 завершился первый русский сезон «Последнего героя». Интересен ли вам этот проект? Рассмотрели бы возможность в нем поучаствовать?

— Во-первых, на «Последнего героя» ТВ-3 меня не звали. Если бы пригласили, то я бы, наверное, принял в этом участие. Люблю такие вещи. Я участвовал в различных шоу и получал от этого опыт и удовольствие. Интересно было бы в этом поучаствовать? Конечно!

— Есть ли у вас мечта, связанная с работой, которая пока не сбылась?

— Артисты же все мечтают о какой-то интересной работе. Хотелось бы, конечно, и сериалы, и новую программу развлекательную на ТВ, и какую-нибудь прекрасную роль в театре. Вы понимаете, так организм работает. Одна мечта сбывается — и появляется следующая. Поэтому надо дозированно мечтать.

— Недавно вы выпустили песню «Понты» с Леонидом Агутиным, Гошей Куценко и Александром Гутиным. Как вы попали в этот квартет — и какие у вас остались эмоции от этого сотрудничества?

— Я очень дружу с автором текста Сашей Гутиным, который написал стихи. Дружу с Гошей. И как-то Леня Агутин с Сашей Гутиным сели и решили сделать это на четверых мужчин среднего возраста, объединить в такой клип. Очень прикольно получилось. И прекрасная музыка, и прекрасный текст.

— Это разовая акция — или у нас появились новые «битлы»?

— Мы пытались соответствовать вокалу прекрасного Агутина. Я думаю, что это пока разовая акция. Это же для нового альбома Леонида.

— В песне критикуются понты. Для многих они служат средством продвижения в соцсетях и карьере. Как вы считаете, что в них привлекательного — и плохо ли это?

— Понтов много в нашей жизни — это ни плохо, ни хорошо. Просто если над этим можно и постебаться, и поулыбаться, почему бы и нет.

— В начале 2000-х вы озвучили персонажей нескольких иностранных фильмов. Почему вы перестали работать актером дубляжа?

— Я до сих пор озвучиваю. Правда, больше рекламу, чем фильмы. Я с этого начинал, это был неплохой опыт и неплохой заработок. Потом стал сниматься, вести передачу, на мое место пришли другие, поэтому сейчас не очень часто приглашают. Зато я умею это делать и получал от этого удовольствие. Сейчас, кстати, мой сын этим занимается достаточно много, озвучивает как молодой артист.

— Как вы считаете, в чем феномен «Квартета И»? Почему этот театр так полюбился аудитории, а вокруг квартета его создателей образовался большой круг крупных артистов?

— Сложно оценивать масштаб таланта, поскольку я нахожусь внутри и играю у них два спектакля. Считаю, что это один из самых прекрасных театров современности. Именно современности, потому что это про нас, это про настоящее, это про то, что волнует людей не только среднего возраста, а всех. О тех проблемах, о которых мы сейчас говорим в кафешке с друзьями, о тех проблемах, о которых мы молчим. Они безумно современны и стараются такими оставаться. В этом, наверное, их феномен.

— Какие у вас ближайшие творческие планы? Ждать ли зрителям от вас чего-то необычного?

— Давайте сохраним интригу в определенной степени, потому что у меня вообще такая профессия: удивлять. Не только у меня, а у всех артистов. Поэтому когда будет что-то новенькое, конечно, я этим поделюсь.

«История большой страны» новый сезон, новый сезон «СуперИвановых», я продолжаю вести две программы на телевидении. Еще будет, скорее всего, одна программа на канале «Россия», о чем я пока не могу вам рассказывать. Но вот в сентябре у меня начнутся съемки, чему я очень рад. Как только будут новости, поделюсь, мне не жалко!