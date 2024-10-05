Что случилось с Ливановым: госпитализация и слухи об онкологии

Исполнитель роли Шерлока Холмса Игорь Ливанов попал в больницу в конце сентября. Что с ним случилось, слухи об онкологии, что говорят близкие о его здоровье?

Что с Василием Ливановым, слухи про остановку сердца

Супруга артиста Елена Ливанова в разговоре с NEWS.ru заявила, что артист сам прокомментирует состояние своего здоровья и призвала уважать врачебную тайну. Так она отреагировала на публикации в СМИ о якобы остановке сердца у Ливанова и переводе его на ИВЛ.

«Значит, я отвечаю так: Василий Борисович комментарии по поводу своего здоровья не хочет пока давать. Когда он захочет, он даст эти комментарии. Откуда это берется, что обсуждается, пишется и так далее? Если он не хочет обсуждать это, то что делать? У него есть на это право? Думаю, что есть. Василий Борисович сам прокомментирует, когда захочет, если захочет», — объявила Ливанова.

Ранее LIFE.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщил, что у актера Василия Ливанова остановилось сердце во время операции. Источники канала утверждают, что сейчас артист находится на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации.

Где сейчас Ливанов, как попал в больницу

РБК со ссылкой на Telegram-каналы Baza, Mash и SHOT пишет, что 89-летнему актеру стало плохо 29 сентября, после чего его госпитализировали и провели обследование в НИИ им. Н. В. Склифосовского. По информации LIFE.ru, 89-летний актер в воскресенье пожаловался на сильную головную боль, после чего ему вызвали скорую помощь.

Семья Ливанова опровергла сообщения, что артист попал в больницу с инсультом. Невестка актера Екатерина 1 октября сообщила РБК, что в предшествующие выходные он был дома, а вечером накануне «ничего не случилось».

«Как рассказала нам бывшая невестка артиста Екатерина, Василий Борисович не жаловался на здоровье в последние дни. В выходные супруга актёра Елена и его внучка Ева ездили выбирать авто, сам Василий Борисович остался дома», — пишет Telegram-канал SHOT.

Между тем 1 октября LIFE.ru сообщило, что врачи удалили тромб у актера Василия Ливанова и тем самым спасли ему жизнь. По данным издания, актер перенес уже третий инфаркт мозга. В настоящее время он находится в реанимации, самостоятельно дышит, пребывает в ясном сознании и идет на поправку. СМИ со ссылкой на Mash утверждают, что именно во время операции по удалению тромба у него остановилось сердце.

3 октября в НИИ Склифосовского подтвердили, что актер находится в реанимации неврологического отделения. Его состояние оценили как «тяжелое».

Слухи об онкологии у Ливанова, правда ли это

SHOT указывает, что в 2024 году актеру и режиссеру уже трижды потребовалась экстренная помощь врачей: в апреле, августе и теперь в начале октября.

В апреле 2024 года «Газета.Ru» со ссылкой на Mash сообщила, что у Василия Ливанова могли обнаружить опухоль и врачи подозревают онкологию. Артист отверг эти предположения, но подтвердил, что обращался к врачам в марте и апреле из-за общей слабости.