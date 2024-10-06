Ирина Купченко: с советскими фильмами я объездила весь мир

Народная артистка России, ведущая актриса Вахтанговского театра Ирина Купченко встретилась со зрителями на кинофестивале "FERRUM-24" в ставропольском Железноводске.

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Желающих попасть на творческий вечер (помимо заранее зарегистрировавшихся) было столько, что едва не сорвали дверь Пушкинской галереи, многие люди остались на улице, слушая рассказ актрисы. Узнав об этом, Ирина Петровна попросила всех войти в зал:

"Что же вы на улице стоите?"

Увлекательный рассказ. О том, как поступала в Москве в Щукинское училище "на актрису", о работе в театре.

- Я из театра имени Вахтангова, 52 года в нем работаю. 103 года нашему театру.

История театра, выросшего из Студенческой драматической студии, имена: Вахтангов, Завадский, Захава - и "Принцесса Турандот" с Мансуровой. Что такое вахтанговский актер, чем отличается, например, от артиста Малого театра или МХТ имени Чехова.

Как попала в кино? "Ошибившись дверью. Мне просто повезло!"

Сколько замечательных фильмов с участием Купченко назвали зрители! Один из самых любимых - "Обыкновенное чудо" Марка Захарова. И, конечно, "Звезда пленительного счастья", "Странная женщина", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Приходи на меня посмотреть…". А еще "Старые клячи", "Земский доктор", "Училка"… К слову, учительницу Ирина Купченко сыграла четыре раза: "Чужие письма", советско-венгерский фильм "Хомо новус", "Розыгрыш", "Училка".

А самая первая большая роль - Лиза Калитина из романа "Дворянское гнездо" Тургенева. Снимал в 1969 году Андрей Кончаловский. А она еще была студенткой "Щуки". Через год - снова роль у Кончаловского: Соня в экранизации чеховского "Дяди Вани".

Рассказала о том, насколько трудна актерская профессия - яркая, красивая, волшебная… И ни в одной другой профессии так много не зависит от случая, как в этой. "Мне просто повезло!" - так могут сказать о себе немало артистов, и Купченко - тоже.

А сколько прекрасных стихов услышали! Геннадия Шпаликова, о котором знают не многие. Пастернака и Блока, Ахматову и Цветаеву, Бунина, Берггольц…

Отдельная "страница" вечера - рассказ о Василии Лановом, народном артисте СССР, вахтанговце, супруге, ушедшем из жизни в 2021 году. На экране - кадры из фильмов с участием Ланового, его фотографии.

"Чего сейчас мне не хватает? Его позитива, его любви к жизни".

Спрашивали, как они познакомились. Еще - как работалось в кино с Андреем Кончаловским, с Никитой Михалковым- режиссером ("Без свидетелей"). И в театре - с Туминасом (она была занята в четырех его спектаклях).

"Никита Михалков - актер, играет сам - и показывает, как надо играть. А Кончаловский создавал атмосферу, вызывал эмоцию, рассказывал, о чем сцена - и тогда происходит внутренняя жизнь. Это особенность всех хороших режиссеров - они тебя наполняют, и ты играешь то, что нужно. Так великолепно делал это Виктюк в театре. Туминас ярко, увлекательно показывал, как надо играть, суть того, что надо сделать. Он был очень изобретателен, с хорошим юмором. Великолепный режиссер, его спектакли идут с неизменным успехом, с аншлагами, билеты не достать"…

Прозвучал и самый популярный вопрос зрителей - о самом любимом фильме актрисы. Ответ: