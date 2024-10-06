Петр Вельяминов: за что звезда «Пиратов XX века» сидел в ГУЛАГе

Известный актер Петр Вельяминов прославился главным образом своими положительными героями, коммунистами и патриотами, которых он изображал на экране. Хотя на самом деле именно при советском строе, еще будучи мальчишкой, Вельяминов был арестован и попал в лагерь, где провел долгих 9 лет.

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Дворяне Вельяминовы

Петр родился в не слишком удобной для того времени семье. Дворянский род Вельяминовых на сегодняшний день насчитывает около тысячи лет. Отец будущего актера был потомственным военным, сыном генерал-майора. В свое время Сергей Петрович тоже служил в императорской армии в лейб-гвардии Кексгольмского полка. Справедливости ради, нельзя не упомянуть, что революцию Вельяминов-старший воспринял спокойно. Более того, он даже сам вступил в ряды Красной Армии. Тем не менее это не спасло ни его самого, ни сына, ни даже жену.

В 1930-х годах Петр, появившийся на свет в 1926-м, был еще совсем мал, поэтому наверняка ничего не понял, когда его отец куда-то исчез. Сергея Петровича осудили и отправили на строительство Беломорканала. Через 6 лет он вернулся домой. Но ненадолго: началась война. Глава семьи ушел на фронт, ушел добровольно простым рядовым. Однако в 1944 году его арестовали во второй раз. В общей сложности Сергей Вельяминов провел в лагерях 17 лет. Его супругу отправили в ссылку, а через 13 лет арестовали и сына.

Антисоветская организация

По причине происхождения и клейма «врага народа», которое носил отец, Петру частенько доставалось от окружающих. Да и со стороны соответствующих органов внимание к младшему Вельяминову не ослабевало. Беда случилась весной 1943 года. Юношу, которому едва исполнилось 16 лет, обвинили в том, что он якобы является членом антисоветской группы под названием «Возрождение России». Поначалу Петр не воспринял свой арест всерьез. Он думал, что все обойдется, что это ошибка и его обязательно выпустят. Но этого не произошло.

Всю свою молодость Петр Вельяминов провел в ГУЛАГе. Несколько раз он оказывался там на грани жизни и смерти. Он исхудал и обессилел, весил чуть больше 45 килограммов. Кроме того, во время заключения Петру сообщили, что его мать тоже находится в тюрьме. В порыве отчаяния он попытался покончить с собой, перерезав вены. Но его спасла одна добрая женщина, которая служила в лагере доктором.

Реабилитация

Петр вышел на свободу уже будучи 25-летним мужчиной. Ему как бывшему зэку путь в столицу был, как говорится, заказан. Поэтому некоторое время Вельяминов жил в Абакане. Он валил лес, а в свободное от работы время играл в абаканском театре.

Однако на одном месте ему не сиделось. Петр Сергеевич ездил по стране, посетил много городов и в конце концов оказался в Свердловске. Именно на сцене одного из свердловских театров его и заметили столичные режиссеры. Его позвали на съемки саги «Тени исчезают в полдень». Так началась актерская карьера Петра Вельяминова.

Что касается отца артиста, то его реабилитировали еще в 1956-м. Он благополучно воссоединился со своей супругой, которая тоже вернулась домой. Сам Петр Вельяминов был реабилитирован в 1984 году.