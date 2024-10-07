Ушел из жизни советский актер кино и сериалов Борис Борисенок

Скончался Борис Борисёнок, советский белорусский актер кино, театра и ТВ.

Борис Васильевич Борисёнок родился в 1934 году в Березино, Минская область. В 1956-м окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт, и с того же года работал в столичном Театре юного зрителя: "Маленький лорд Фаунтлерой", "Сестра моя Русалочка", "Золушка" - всего порядка 120 ролей.

Снимался с 1961-го: "Рассказы о юности", "Среди добрых людей", "Мечте навстречу" (Андрей, главная роль), "Руины стреляют…", "Улица без конца", "ПираМММида", другие.

Заслуженный артист Белорусской ССР - с 1969 года.

Об уходе актера сообщили в его театре.