Старшенбаум рассказала о работе с Федоровым на съемках фильма «Туда»

Актриса Ирина Старшенбаум рассказала о работе с коллегой Петром Федоровым на съемках фильма «Туда». До этого им еще не приходилось встречаться в кадре, но, как призналась звезда «Сестер», они всегда мечтали об этом.

Портал «Страсти» смог побывать на съемках нового роуд-муви от режиссера Ивана Петухова. Команда уже успела проехать Владимир, Нижний Новгород, Казань и, наконец, добралась до Москвы. Сюжет фильма строится вокруг путешествия из столицы России в Уфу, которое совершает актриса Вера вместе с водителем такси Вадимом. Абсолютно разным по темпераментам людям приходится ехать в одной машине и узнавать друг друга. Однако по какой причине главная героиня решает уехать из Москвы — пока главный спойлер, который не раскрывается.

Веру играет Ирина Старшенбаум, которая уже успела поработать с Иваном Петуховым в проекте «Сестры». А вот с Федоровым, воплотившим образ Вадима, она встретилась на площадке впервые. Актриса призналась, что они мечтали заполучить его в фильм.

«Мы очень много лет уже общаемся, знакомы, всегда мечтали в кадре встретиться как артисты. И когда мы обсуждали главного героя, режиссер говорил: «Я вижу только Петю». У Пети была очень большая занятость, и было мало шансов, что он сможет сниматься в «Туда». И мы как-то очень трепетно ждали. В последний момент все поменялось, и Петя смог принять участие в картине, и это был самый большой подарок. Петю я очень люблю и уважаю, как художника, человека и артиста. Настолько комфортное и поддерживающее чувство партнерства — это просто бесценно», - поделилась Ирина.

Так как съемки довольно долгие и проходят в разных городах России, не обходится в процессе и без забавных моментов. Старшенбаум призналась, что как-то они с Петром решили максимально вжиться в свои роли.

«У меня есть забавная история. Петя меня несколько раз возил на игровой машине. Мы решили, что надо уже идти до конца и не покидать актерский пост вне съемочной площадки. И, конечно, это большая роскошь – взять и поехать куда-нибудь далеко на такси. Я подумаю об этом, возможно, после этого фильма», - рассказала Ирина Старшенбаум.

Премьера фильма «Туда» запланировала на май 2025 года.

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