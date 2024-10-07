Стоянов назвал плюсы стать актером после 40 лет

Успех погружения в актерскую профессию после 40 лет — в личном опыте, который вкладывается в съемки и находит отклик у зрителя, поделился с KP.RU народный артист России Юрий Стоянов. По словам актера, его игра связана с личными переживаниями.

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Артист отметил, что своим успехом обязан тому, что начал сниматься после 40 лет.

Все, что я играю, — это не то, что я нафантазировал и придумал. Это то, что связано с моими личными переживаниями, с моей личной судьбой, с моими личными проблемами (как раз с этим поздним входом в кино), с моей личной болью, с моим личным счастьем. И когда это личное — оно находит отклик у зрителя, каких бы разных внешне людей я ни играл, — объяснил Стоянов.

Актер добавил, что, несмотря на возраст, у него есть все современные гаджеты и он даже успел купиться на электромобиль, однако модели меняются практически каждые три месяца, поэтому угнаться за новинками сложно.

При этом Стоянов признался, что не имеет обыкновения ворчать на молодежь и ему даже нравится современная музыка и образ мыслей. Он также ценит то, как молодые актеры готовятся к кадру и съемкам, и находит их интересными собеседниками — как и молодых режиссеров.

И мне с ними гораздо интереснее, чем со стариками, потому что со стариками скучно, — подчеркнул народный артист.

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