Куда пропал актер Антон Батырев

В воскресенье, 6 октября, стало известно, что звезда российских сериалов Антон Батырев станет отцом во второй раз. Что известно о личной жизни артиста, как он относится к спецоперации, в каких проектах задействован?

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Как сложилась личная жизнь Антона Батырева

Супруга Антона Батырева Анна Савельева опубликовала снимок с актером, на котором показала округлившийся животик. Судя по его размерам, девушка находится на последних сроках беременности. Пока актер и его избранница не озвучивают пол будущего малыша, зато не скрывают, что очень счастливы.

Батырев и Анна Савельева сыграли свадьбу год назад. Пара редко делится подробностями личной жизни. За плечами Антона три брака. В одном из них у звезды сериалов появился сын Добрыня.

Первый раз Антон Батырев женился в 27-летнем возрасте. Брак просуществовал полгода.

«Наверное, во многом решение вступить в брак было эмоциональным. Пожениться решили спонтанно, потом начали жить вместе, навалился быт, и мы поняли, что совсем не подходим друг другу. Но это уже в прошлом, надо извлечь урок и идти дальше», — рассказывал артист.

Второй женой Батырева стала девушка по имени Екатерина. Она родила ему сына Добрыню, но в 2018 году супруги развелись.

«Когда появился Добрынька, я очень много времени в разъездах проводил. Катерина в основном им занималась, за что ей огромное спасибо. Я, наверное, полноценно подключился к его жизни и воспитанию после развода. Сейчас, если я в Москве, провожу с ним половину своего времени, если не больше», — отмечал актер.

Третьей женой Батырева была актриса Евгения Лоза, с которой он снимался в сериале «На качелях судьбы». Пара поженилась в 2019 году, однако через год объявила о расставании.

Что Антон Батырев говорил о спецоперации

После начала спецоперации Антон Батырев в соцсетях заявил, что не стыдится быть русским.

«Я русский! Мне никогда не было и не будет стыдно за то, что я русский! Безусловно, страшно, что страдают невинные люди, дети, старики, женщины, они никоим образом не заслужили такого существования, но почему бы вам, украинцы, не обратиться к вашему президенту Зеленскому и не попросить его о том, о чем вы просите нас? Это в его компетенции», — высказался артист.

Также он отмечал, что считает себя патриотом.

«В понятие патриотизма можно вкладывать многое, это в том числе и не сорить на улице, не разжигать костры вблизи торфяных залежей, уважать старших, помогать детям, больным людям, любить свою страну. Петь русские песни, снимать фильмы о патриотизме, помнить наших героев — и прошлых и лет, и сегодняшних дней. Все это тоже патриотизм. И себя я, конечно, могу назвать патриотом своей страны», — делился Батырев.

Антон также заявлял, что не собирается уезжать из России.

«Мне часто задавали вопрос: хотел бы я куда-нибудь уехать? Нет, не хотел бы, ни попробовать пожить, ни пожить, мне нравится у нас в России. По мере возможности стараемся ездить по разным старинным городам — Тверь, Новгород, объездили все Золотое кольцо... Огромное удовольствие доставляет сесть за руль и поехать куда-нибудь по нашей необъятной родине. Люблю просто саму жизнь», — объяснял он журналу «Теленеделя».

Чем сейчас занимается Антон Батырев

Антон Батырев продолжает творческую деятельность.

В 2024 году вышли сериалы «Многодетство» и «Истребители. Битва за Крым» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Овчарка», «Неудержимый», «Вторая семья», «Молот ведьм», «Романовы: Преданность и предательство» и «Исполняющий обязанности» с Батыревым.

В 2023 году актер снялся в картинах «Дыхание», «Контуженный» и «Конь в пальто! Или недалекие родственники».