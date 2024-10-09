Актеры, которые бросили карьеру в кино ради активизма и благотворительности

Мир кино и телевидения ассоциируется с блеском и славой, однако некоторые актеры решают оставить его ради более значимых целей — борьбы за права человека, защиты природы и помощи нуждающимся. "Рамблер" расскажет про артистов, бросили карьеру в кино ради активизма и благотворительности.

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Грета Скакки

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Австралийская актриса Грета Скакки в 1990-х была одной из ведущих звезд Голливуда, снимаясь в таких фильмах, как "Субботним вечером" и "Грозовой перевал". Однако в какой-то момент она приняла решение отойти от карьеры и посвятить себя активизму. Она стала защитницей окружающей среды и прав коренных народов Амазонии, выступая за сохранение экосистемы тропических лесов. Ее работа сосредоточена на привлечении внимания к бедственному положению тропических лесов и их обитателей.

2. Ричард Гир

Ричард Гир, звезда таких фильмов, как "Красотка" и "Офицер и джентльмен", с начала своей карьеры был увлечен духовностью и политическими вопросами. Гир активно поддерживает дело защиты прав тибетского народа и выступает за свободу Тибета. Актер даже стал буддистом и использовал свою известность, чтобы привлечь внимание к нарушениям прав человека в Китае. В течение последних лет Гир стал уделять больше времени своей благотворительной работе и активизму, отодвинув на второй план свои роли в кино.

3. Мег Райан

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Мег Райан, одна из самых популярных актрис 1990-х годов, известная своими романтическими комедиями, в какой-то момент решила уменьшить своё присутствие на экранах и заняться благотворительной деятельностью. Райан стала активно поддерживать социальные проекты, направленные на помощь детям и женщинам. Ее работа включала поддержку благотворительных организаций, которые борются с насилием и обеспечивают образование и медицинскую помощь в развивающихся странах.

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4. Шон Коннери

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Шон Коннери, который стал легендой после роли Джеймса Бонда, в 2000-х годах завершил карьеру актера и посвятил себя благотворительности. Он основал "The Scottish International Education Trust", чтобы поддерживать молодых талантливых шотландцев в получении образования. Также Коннери был известен своими пожертвованиями на благотворительные цели, в том числе на проекты по защите культуры и наследия Шотландии.

5. Одри Хепберн

Одна из величайших икон кино Одри Хепберн, завершив свою карьеру в конце 1960-х, стала активным послом доброй воли ЮНИСЕФ. Она посвятила себя работе с детьми в странах, пострадавших от войн, бедности и голода. Хепберн путешествовала по миру, посещая лагеря беженцев, участвовала в гуманитарных миссиях в Африке и Азии. Ее вклад в благотворительность стал не менее заметным, чем ее работа на экране, и до сих пор остается вдохновением для многих.

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