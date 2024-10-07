Режиссер Александр Войтинский рассказал о последней роли Романа Мадянова

Последняя роль актера Романа Мадянова в фильме «По щучьему велению» была рискованной для проекта из-за проблем артиста со здоровьем, но по итогу получилась потрясающей, рассказал Пятому каналу режиссер картины Александр Войтинский. По его словам, все получили незабываемые впечатления от работы с Мадяновым.

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«Здесь был определенный риск, потому что он мог сойти с дистанции. Но очень не хотелось его огорчать, хотелось поддержать. Потому что было видно, что для него это очень много значит», — подчеркнул режиссер.

Он добавил, что работа мотивировала Мадянова и придавала ему сил, поэтому команда пошла навстречу артисту — и не зря. Образ обаятельного царя Феофана, любимчика зрителей, стал заслугой актера, который наделил его чертами хозяйственника.

К тому же Мадянов был заботливым партнером и наставником, который помогал другим, давал советы, брал на себя ответственность и инициировал многие идеи. Он был самым сильным актером из состава фильма, а его Феофан стал душой сказки. Смерть Мадянова стала тяжелой утратой для всех, но он будет всегда жить в сердцах людей, указал Войтинский.

«Это человек, который навсегда», — подытожил режиссер.

25 сентября 2024 года заслуженный артист России Роман Мадянов скончался от онкологии. Актеру было 62 года. Он похоронен на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.