Заслуженная артистка РФ Раиса Семеновна Куркина отмечает 97-й день рождения

Сегодня заслуженная артистка России, звезда легендарной картины "Белое солнце пустыни" Раиса Семеновна Куркина отмечает свое 97-летие.

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Раиса Куркина - актриса уникальной судьбы. В кино начала сниматься в 1955 году и была востребована режиссерами в течение полувека. Фильмы, в которых она играла, стали классикой отечественного кино - "Белорусский вокзал", "Мимино", "Афоня", "Два капитана".

Раиса Семеновна сегодня остается единственной здравствующей артисткой из творческой команды культового фильма "Белое солнце пустыни", где она сыграла Настасью, жену таможенника Верещагина.

"С моим киношным мужем Павлом Луспекаевым сниматься было легко, он был очень чуткий человек. Я вначале зажималась, играя семейные сцены, он это почувствовал и нашел гениальный ход. Как-то вечером в гостинице взял на руки мою дочку и все, с той минуты я ему стала доверять", - вспоминала актриса.

Корреспондент "РГ" сегодня дозвонился до именинницы и поздравил ее с днем рождения.

"Живу адекватно своему серьезному возрасту, меняюсь, как и положено по законам природы. Но жизнь по-прежнему люблю, интересуюсь всеми происходящими событиями. Жду внука в гости, придет поздравит, почаевничаем", - сказала по телефону Раиса Куркина.

Справка "РГ"

Раиса Семеновна Куркина родилась 7 октября 1927 года Тульской области. С трех лет живет в Москве, выпускница Щукинского театрального училища. Ее одногруппниками были Александр Ширвиндт, Инна Ульянова, Нина Дорошина.

Сыграла 78 ролей в кино, 42 года играла на сцене театра Киноактера. Ее мужем был режиссер Владимир Мотыль. Заслуженная артистка РСФСР.