Дружба с Муравьевой, театр Моссовета и автобиография: как живет Елена Валюшкина

Актриса Елена Валюшкина — украшение любого творческого проекта. Поклонники артистки, живущие на Дальнем Востоке, получили уникальную возможность пообщаться со своей любимицей: Елена Валюшкина была приглашена в качестве почетного гостя на международный фестиваль театра и кино «Амурская осень». В рамках фестиваля заслуженная артистка РФ устроила творческий вечер. Повод был очень серьезный: в этом году Валюшкина отметила 40 лет на сцене Театра Моссовета. «Вечерняя Москва» посетила мероприятие и побеседовала с артисткой.

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«Цифра страшенная! — смеется актриса. — Такой вот большой юбилей! Когда в 1984 году я пришла в театр, то, к своему счастью, застала еще и Ростислава Плятта, и Леонида Маркова, и Георгия Тараторкина, и Георгия Жженова, и Маргариту Терехову. Это не просто имена — это легенды. И все они были моими партнерами по сцене. Я даже помню свой первый спектакль по пьесе Арбузова, он называется "Виноватые". Ростислав Иванович Плятт играл моего дедушку, я — его внучку. Тараторкин играл моего мужа, Валентина Талызина — мою маму. Этот спектакль засняли на пленку, я случайно наткнулась на него в интернете и удивилась, насколько я точно работаю. И мне не стыдно за свою работу. А спектакль очень хороший!»

Во время вечера Валюшкина слегка приоткрыла таинственный занавес, ведущий за кулисы, посвятив зрителей в некоторые театральные секреты. О том, например, что театр — это самое настоящее производство, которое нельзя остановить ни на один день. А если случаются заминки, то осуществляется срочный ввод, поэтому надо быстро учить роли и сходу вводиться в спектакль. Так, например, она получила роль Грушеньки в спектакле «Братья Карамазовы».

До 1984 года в Театре Моссовета в спектакле роль Грушеньки играла Ирина Муравьева, на экраны уже вышли фильмы «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал», и Муравьева была мегапопулярной актрисой. До «Карамазовых» Елена Валюшкина играла с Муравьевой в спектакле «Комната», исполняя роль соперницы. Евгений Стеблов играл главную мужскую роль и по сюжету должен был сделать выбор между двумя героинями-актрисами.

«А Муравьева была так популярна, что выиграть бой было нереально, — вспоминает Валюшкина. — Но как-то после спектакля она подошла ко мне и сказала: "Наконец-то у меня появилась достойная соперница". А потом вообще предложила: "Хочешь сыграть Грушеньку? Учи роль"».

Так роль в знаменитом спектакле «Братья Карамазовы» перешла к молодой актрисе Валюшкиной, и она за это была очень благодарна коллеге. И роль удалось получить, и остаться в хороших отношениях с примой театра. Актрисы долгое время приятельствовали, пока Муравьева не перешла в Малый театр.

Еще Елена Викторовна рассказала очень забавный случай, который произошел с ней на гастролях.

«На гастролях в каком-то далеком городе у нас случился свободный день. Ирина Вадимовна увидела в газете, что где-то на окраине идет фильм Клода Лелуша "Мужчина и женщина". Мы поехали туда, а это оказался какой-то заброшенный Дом культуры. И когда сотрудники нас там увидели, то чуть не упали в обморок: туда вообще никто не приезжает. Муравьева показалась им призраком… Мы сказали, что хотим посмотреть "Мужчину и женщину". Работники Дома культуры ответили, что фильм уже не идет, по расписанию — сборник мультфильмов, но они пойдут в зал и спросят, можно ли поменять. А в зале сидел мужчина с маленьким ребенком. И он, узнав в чем дело, с радостью разрешил поменять фильм. У меня на всю жизнь осталось воспоминание о том, как мы вчетвером в пустом зале смотрим французское кино, которое специально включили для нас. А вообще, у меня таких историй — писать не переписать», — пошутила актриса.

Валюшкину уже давно просят написать автобиографическую книгу, что она и делает. Пока рассказы пишутся «в стол», кое-что выкладывается в социальных сетях, чтобы понять, насколько читателям это интересно. Конечно, на все нужно время, которого у нее совершенно нет, ведь сейчас Елена Валюшкина востребована серьезно и надолго.

В новом сезоне актриса сыграет в первой премьере «Сны городничего» на основной сцене театра. Режиссером спектакля выступит Павел Пархоменко. В спектакле также будут заняты Ольга Остроумова, Виталий Кищенко, Андрей Межулис, Анна Михайловская и другие. Премьера запланирована на 9 ноября.

Также в текущем репертуаре с участием актрисы можно увидеть спектакли «БЕСприданница», «Как важно быть серьезным», «Вишневый сад», «Три сестры» и «Не все коту масленица».

Постановка по пьесе Островского «Не все коту масленица», где Елена Валюшкина играет с Евгением Стебловым, — это особое наслаждение. Актриса невероятно хороша в роли купеческой вдовы Дарьи Федосеевны Кругловой.

Из кинопремьер с участием актрисы выйдет на экраны в этом многосерийный фильм «Куколка». Это историческая масштабная драма о «бомбистах». Съемки проходили в Санкт-Петербурге.

Также готовится к эфиру сериалы «Скрытые мотивы», «Тетка», «Походу любовь». И особо ожидаемый проект — премьера красочной сказки «Стальное сердце».

Поэтому расписание актрисы настолько заполнено работой, что ее появление в Благовещенске на фестивале «Амурская осень» можно было назвать настоящим чудом.

Но также и фестиваль не остался в долгу перед актрисой. На церемонии закрытия заслуженной артистке РФ Елене Валюшкиной был вручен приз администрации города Свободного «За вклад в комедию». Приз выполнен в виде статуэтки, изображающей Леонида Гайдая. Великий комедиограф родом из Амурской области.

«Спасибо, зрители, что вы приходите, а мы видим полные залы, — поблагодарила актриса. — Для актера очень важно ездить на бал и получать призы».

И раз уж приз оказался «в духе Гайдая», актриса решила исполнить на прощание шутливую песню, которую ей написала композитор Екатерина Семенова. Но перед исполнением предупредила:

«Кто может — бегите, кто не успеет убежать — закрывайте глаза и уши, но не судите строго».

Началась эта композиция со слов: