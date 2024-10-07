Влад Прохоров раскрыл, что было самым сложным на съемках «Руки вверх!»

Российский актер Влад Прохоров, исполнивший роль Сергея Жукова в фильме «Руки вверх!» о творческом пути поп-группы, на премьере картины признался, что сложнее всего было играть в пластическом гриме. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ему приходилось носить по 20 «лишних» килограмм.

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«Сложно, наверное, потому что на протяжении фильма я менял свою весовую категорию – сначала я весил 70 кг, потом я стал весить 78 кг, потом – 63 кг. Плюс мне делали "пластический грим" — добавляли еще 20 кг. Нужно было три часа "набирать вес" и привыкнуть к ней. 12 часов я не мог ни есть, ни лечь и нужно играть», — сообщил он.

Ранее Жуков на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ рассказал корреспонденту NEWS.ru, что широкая публика о нем мало знает. Например, он выучил все концерты «Сектора газа» наизусть. Гораздо лучше понять его и историю развития группы можно будет, посмотрев фильм «Руки вверх!», который выйдет на широкий экран 10 октября. Жуков признался, что немного опасается за кресла в кинотеатрах, так как на пробных показах люди танцевали.

До этого Жуков отмечал, что в киносфере важно ощущать конкуренцию и на что-то равняться. Поэтому проведение разного рода мероприятий, где определяются лучшие картины в том или ином направлении, необходимо, заключил он.