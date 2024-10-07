Илья Русь из фильма «Руки вверх!» объяснил, какой реакции ждет от публики

Российский актер Илья Русь, исполнивший роль Алексея Потехина в фильме «Руки вверх!» о творческом пути поп-группы, на премьере картины признался, что больше всего ждет смелых комментариев от зрителей в Сети. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, такая оценка работы является наиболее искренней.

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«Я жду комментариев. Я жду комментариев, потому что мне кажется, что это будет самое честное [мнение]. Когда ты в безопасности, дома, сидишь что-то печатаешь, [тогда] ты скажешь всю правду: что понравилось, кто похож, кто не похож, кто тебе показался лишним в этом фильме — все это мне искренне хочется узнать», — поделился он.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что певец Сергей Жуков подал в суд, чтобы вернуть права на хиты группы «Руки Вверх!», среди которых «Крошка моя», «Чужие губы», «Студент», «Ну где же вы, девчонки» и еще девять композиций. По информации канала, с конца 1990-х их владельцем является продюсер коллектива Андрей Маликов. В публикации уточняется, что Жукова даже штрафовали на 100 тысяч рублей за исполнение песни «Студент».

До этого музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко заявил, что россияне не проявили особого интереса к Алексею Потехину как к сольному артисту, поэтому он снова решил играть в группе. По его словам, Потехину также пришлось выступать в дуэте с певцом, очень похожим на его бывшего напарника по группе «Руки Вверх!» Сергея Жукова.