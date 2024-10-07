Интервью с актрисой Елизаветой Ищенко

В прокат вышла кинолента режиссера Юлии Трофимовой «Лгунья». «Вечерняя Москва» побеседовала с исполнительницей главной роли, молодой актрисой Елизаветой Ищенко.

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На 46-м Московском международном кинофестивале фильм «Лгунья» победил в программе «Русские премьеры». 18-летняя актриса Елизавета Ищенко сыграла в картине школьницу Еву, которая, обвинив известного певца в домогательстве, не решается признаться в том, что солгала и оговорила человека.

— Лиза, насколько вам близок образ героини?

— Ева мне очень понравилась, когда я прочитала сценарий. И прежде всего тем, что девочка, которую мне предстояло сыграть, совершенно на меня не похожа. Это для актера вызов! Моя Ева чуть диковатая. Она будто из другого мира. Это можно заметить и по ее нарядам, которые подобрали наши художницы. Она выбивается из толпы, идет против течения, собственной тропинкой. Это меня и подкупило в героине.

— Фильм говорит о таких тяжелых темах, как насилие, ложное обвинение, травля, легко и радостно. Как так?

— Мы старались создать сатирическую сказку. Хотелось обернуть сложную тему в зефирные облака. Мы не транслируем кошмарный ужас. Реальность в фильме подается как бы с детской, юношеской точки зрения. Сама картина в основном состоит из красивых кадров.

— В «Лгунье» поражает стена холода между родителями и детьми.

— Я была на нескольких обсуждениях «Лгуньи», и многие зрительницы из зала благодарили нас за фильм, потому что, по их словам, мы очень точно показали потерю доверия дочери к маме. Утрачена связь между самыми близкими, родными людьми: дочь не может обратиться к матери и рассказать о том, что ее тревожит, скрывает правду. В «Лгунье» затронуто много важных тем, в том числе и сложный момент взросления подростка, когда у него формируется собственная точка зрения на окружающий мир, когда он делает свой выбор и решает, к чему ему стремиться. И еще фильм показывает, что чувствует человек, когда к его личной трагедии подключается большая аудитория.

— Лиза, а какие у вас отношения с родителями?

— Прекрасные! Я стала такой, какая есть, благодаря свободе, которую мне подарили родители. У нас с Евой две совершенно разные истории воспитания, и мне было интересно прочувствовать на себе, каково это — быть непонятой самыми близкими.

— Есть фильм, который произвел сильное впечатление как на вас, так и на родителей?

— Мы с мамой посмотрели фильм «Рай под ногами матерей», где остро и страшно показан мир матери и ребенка. Эта картина произвела сильное впечатление и на меня, и на маму. Могу ее посоветовать.

— В советские годы выходила лента «Неисправимый лгун» с Георгием Вициным, герой которого всегда говорил правду, но ему никто не верил. А что вы думаете про так называемую белую ложь?

— Если замалчивание правды не пойдет во вред другим или тебе, почему бы не промолчать? Например, ты можешь готовить сюрприз человеку и подговорить тех, кто помогает в этом, сохранить тайну. Но есть ситуации, когда просто необходимо сказать правду, потому что, если проблема проговорена, ты уже на пути к ее решению.

— Как вы считаете, у вашего поколения артистов больше возможностей для реализации, чем у предыдущих?

— Думаю, сегодня добиться популярности гораздо легче. Для того чтобы тебя заметили, есть множество механизмов. Раньше надо было приложить гигантские усилия, чтобы тебя признали в киноиндустрии, а сейчас это можно сделать довольно легко. Стать известным по силам каждому второму, если человек возьмет волю в кулак, поверит в себя и будет работать над собой. Мне кажется, при должных стараниях сегодня воплощать свои мечты можно по щелчку пальцев.

— А вы когда поняли, что хотите стать актрисой?

— Я часто шучу, что хотела стать актрисой с самого рождения. Еще в два-три годика, когда ребенок только начинает проявлять характер, люди вокруг говорили обо мне: «Артистка растет!». В раннем детстве я наблюдала, как мама при просмотре фильмов и сериалов восхищается кем-то: «Вот это актриса! Какая красавица! А как играет!». Я же при этом представляла, что мама будет так же сидеть, смотреть и говорить приятные вещи уже про меня. С детства отложилось на подкорке: «Стану актрисой». Я в себя верила и потихонечку шла к своей цели, пробиралась, оступалась, ошибалась, падала, но вставала и шла. А сейчас счастлива, потому что получаю наслаждение от работы, как бы сложно ни было на съемочных сменах. Считаю подарком судьбы, что нашла дело жизни!

— Вы учитесь в институте. Трудно совмещать учебу со съемками?

— Да, приходится искать компромисс и состыковывать работу с занятиями. Конечно, учеба превыше всего.

Недавно состоялась премьера сериала «Трасса» для «Окко». И именно после съемок в этом проекте я поняла, что мне обязательно нужно идти в институт, чтобы научиться приходить в себя, контролировать свои эмоции после тяжелых драматических ролей. Порой я так заигрываюсь, что сложно бывает вернуть себе себя. Поэтому, чтобы не попасть в психбольницу, необходимо получить базу, которая нужна каждому актеру, и дальше уже с легкой душой работать.

— В вашем юном возрасте легко заразиться «звездной болезнью». Вам известно противоядие от нее?

— Я знаю, что порой у людей, оказавшихся на гребне волны медийности, успеха, едет крыша, они попросту теряют рассудок. Думаю, чтобы оставаться человеком, надо чаще прислушиваться к себе: если ощущаешь внутренний баланс, гармонию с самой собой, то ты — это ты. И в определенные моменты жизни нужно прислушиваться к себе еще сильнее. Я пока делаю так, и это спасает.

Досье

Елизавета Ищенко родилась 14 января 2006 года в Харькове. В 2014 году семья переехала в Белгород. В кино актриса дебютировала в 14 лет в сериале Константина Богомолова «Хороший человек». Сейчас Лиза Ищенко учится на первом курсе Института кино НИУ ВШЭ. В ее фильмографии 17 фильмов и сериалов, включая «Пищеблок», «Сама дура», «Алиса не может ждать», «Живые», «Трасса» и другие.