«Универ», театр и кино: как живет актер Григорий Кокоткин

Григорий Кокоткин обрел популярность, сыграв гопника Киселя в сериале «Универ. Новая общага». В каких проектах он задействован сейчас, комментировал ли спецоперацию?

© Кадр из фильма "Кулагины"

Чем известен Кокоткин

Григорий Кокоткин родился 16 апреля 1987 года в Воронеже. Окончил ВГИК.

«Я даже в 10-м классе еще не понимал, кем хочу быть, на какой профессии остановиться. Каких только профессий не перебирал — от таксиста до врача и инженера. Помог один человек, который задал мне правильные вопросы. Отвечая на них, я сделал свой выбор. А вопросы простые: чем я хотел бы заниматься всю жизнь, что нравится больше всего», — вспоминал актер.

Кокоткин прославился благодаря роли гопника Киселя, друга Иваныча (Константина Шелягина), в сериале «Универ. Новая общага».

«У каждого актера есть та роль, после которой его начинают узнавать на улице, которая его сделала популярным. У меня это роль Алексея Киселева в сериале "Универ"», — рассказывал он.

Кокоткин отмечал, что его персонаж «пришелся по вкусу большому количеству людей».

«Я могу сказать, что наши персонажи действительно пришлись по вкусу большому количеству людей. Большинство людей, которые родились в спальном районе любого города, неоднократно встречали представителей славной студенческой субкультуры. Это просто пацаны свои в доску. Из соседнего подъезда, что называется. Да, дурашливые, да, глупые, да, всякую ерунду они делают. Но они добрые», — отмечал артист.

Помимо этого, он снимался в проектах «Спальный район», «Два выстрела», «Крещение», «Вера», «Дикий-4», «Мент в законе — 7», «Академия», «Измены», «Нас уже нет», «Вампиры средней полосы», «Я „любила“ мужа», «Балабол-6» и других. Всего в его фильмографии более 30 работ.

«Желающим стать актером я хочу сказать: 100 раз подумай. А если уж решил, то иди до конца, не останавливайся ни перед чем, стучись в любую закрытую дверь. Это, конечно, тоже не гарантия успеха, но по-другому точно не получится», — считает артист.

О своей личной жизни Кокоткин не распространяется.

Чем сейчас занимается Кокоткин

Григорий Кокоткин продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в сериалах «Кафе "Куба"» и «Красный-5». В скором времени также должна выйти комедия «Универ. Молодые» с его участием.

Кокоткин отмечал, что службе в театре предпочитает съемки в кино.

«Понимаете, кино — это результат, а театр — это процесс. В кино нужно выдавать все здесь и сейчас, сразу и быстро. В театре немного по-другому. Эти две, так скажем, истории отличаются друг от друга. Не сравнить живой контакт со зрителем в театре и контакт со зрителем после выхода на экраны кино. И то, и другое очень интересно! А что в большей степени, признаюсь, не знаю. Наверное, все-таки кино, потому что там все более масштабно. Есть огромное количество театральных актеров, которых мало кто узнает на улице, все-таки кино дает актеру возможность стать популярным и востребованным», — считает он.

Свое мнение о проведении спецоперации артист не высказывал.