Сегодня Сигурни Уивер празднует 75-ый юбилей

8 октября исполняется 75 лет американской актрисе Сигурни Уивер. Она росла в творческой семье, а своё необычное имя позаимствовала у героини романа «Великий Гэтсби». В кино Уивер дебютировала в 28 лет в крошечной эпизодической роли, но сразу — у Вуди Аллена.

© кадр из фильма «Чужой»

Актриса снималась в картинах самых разных жанров, однако знаковые роли в таких франшизах, как «Чужой», «Охотники за привидениями» и «Аватар», сделали её звездой научной фантастики. Сигурни Уивер удостоена премий «Золотой глобус», BAFTA и «Сатурн», дважды номинировалась на «Оскар». В 1996 году актриса с группой единомышленников основала в Нью-Йорке театр, где помогает молодым артистам начать карьеру.