Магуайр и Гарфилд появятся в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом

По данным издания The Cosmic Circus, в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом сыграют Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, которые уже появлялись в «Нет пути домой».

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Якобы изначально у Sony Pictures и Marvel Studios были другие планы на Магуайра и Гарфилда, но потом их поменяли и выдвинули другую идею.

Что касается Питера Паркера в исполнении Тома Холланда, он якобы получит костюм симбиота в ближайшие несколько лет и, возможно, сохранит его для следующих двух фильмов о Человеке-пауке. Не исключено, что именно в «Человеке-пауке 4» герой обновит гардероб. Инсайдеры отметили, что симбиотический наряд понадобится Питеру в «Секретных войнах».