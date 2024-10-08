Судзиловская высказалась о режиссере постановки «Хроники Нарнии»

Премьеры «Хроники Нарнии», «Восточный экспресс» и «Самая роскошная свадьба этого лета» заслуживают большого внимания, отметила в эфире НСН актриса Олеся Судзиловская.

Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Олеся Судзиловская на показе дизайнера Игоря Гуляева в рамках Московской недели моды рассказала корреспонденту НСН о своих театральных премьерах и назвала режиссера Никиту Вершинина «подарком судьбы».

«Последние премьеры с моим участием – «Хроники Нарнии», «Восточный экспресс», «Самая роскошная свадьба этого лета»... С Никитой Вершининым у меня все коротко и просто – это мой подарок судьбы», – сказала актриса.

В свою очередь режиссер постановки «Хроники Нарнии», художник по костюмам Никита Вершинин рассказал НСН, что у них с Судзиловской еще масса творческих планов.

«Это моя любимая актриса. У нас масса планов, мы сделаем очень крутые проекты вместе», – сказал он.

Вершинин также рассказал, что познакомился с Олесей Судзиловской по совету театрального режиссера Романа Виктюка.

«Роман Григорьевич Виктюк посоветовал обратиться к Олесе. Он ушел, а мы продолжили дальше», – добавил Вершинин.

Показы спектакля «Хроники Нарнии» состоялись 28 сентября и 5 октября во Дворце на Яузе. В новой постановке в жанре фэнтези по мотивам книг Клайва Льюиса главные роли исполнили Олеся Судзиловская, Ольга Филиппова, Владимир Гуськов, а также Влад Канопка, Иван Жвакин и Станислав Пеховский,

«Хроники Нарнии» Вершинина – это авторская фантазия на тему возможного продолжения «нарнийского» цикла из семи повестей: что было бы с братьями и сестрами Певенси многие годы спустя, если бы им удалось вернуться в волшебную страну Нарнию, передает «Радиоточка НСН».