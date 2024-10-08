В фильме «Спасти рядового Райана» Мэтт Дэймон не только сыграл главную роль, но и привнес в картину импровизацию, которая запомнилась зрителям. В одной из сцен второй половины фильма, его персонаж, Райан, рассказывает историю о своем брате и нелепом моменте с «уродливой девчонкой» в сарае. Эта сцена полностью импровизирована Дэймоном.

В книге Питера Барта «The Gross» отмечается, что импровизация была сбивчивой и не особо яркой или смешной. Однако именно эта небрежная, неидеальная подача сделала ее такой подлинной и правдивой.

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Режиссер Стивен Спилберг также был впечатлен этой импровизацией. Он увидел в ней не просто юмористический момент, а способ раскрыть характер Райана – простого, неподготовленного к тяготам войны парня, которому приходится справляться с совершенно неожиданной для него ситуацией. Именно поэтому Спилберг решил оставить сцену в окончательном монтаже, добавив ей еще большей глубины и реализма.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @kinoinfa.