«Чужой», критика политики РФ, защита ЛГБТ: куда пропала Сигурни Уивер

8 октября американской актрисе, звезде фильмов «Чужой» и «Аватар» Сигурни Уивер исполняется 75 лет. Ее называют королевой жанра сай-фай, хотя она считает себя комедийной актрисой.

© кадр из фильма «Чужой»

К юбилею Уивер NEWS.ru рассказывает, как сложилась ее карьера, почему у нее комплекс из-за Мерил Стрип и что она говорила о политике российских властей.

Почему у Сигурни Уивер комплекс из-за Мерил Стрип

Сигурни Уивер выросла в состоятельной семье. Ее отец был президентом телекомпании NBC в начале 1950-х, а мать выступала на театральной сцене и снялась в небольшой роли в фильме Альфреда Хичкока «39 ступеней». Родители назвали девочку Сьюзан, но в начале карьеры Уивер сменила имя на Сигурни — в честь одного из персонажей романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби».

Девочка окончила частную школу, в университете изучала драматическое искусство и вскоре начала играть в бродвейских спектаклях. Еще со студенчества у Сигурни появился комплекс из-за другой голливудской актрисы — Мерил Стрип.

«Мы учились вместе в Школе драмы в Йеле. Я считалась бесперспективной, профессора все в один голос говорили: „Старухи и проститутки — вот что за роли вас ждут“. А к Мерил относились с благоговением. Да я и сама видела ее талант. Но, знаете, мне до сих пор кажется, что мне предлагают исключительно те роли, от которых отказалась Мерил!» — позже рассказывала Уивер.

Несмотря на отцовское влияние в телеиндустрии, в кино Сигурни Уивер пришлось пробиваться самой. После шестисекундной роли в фильме Вуди Аллена «Энни Холл» она получила предложение сыграть доктора Эллен Рипли в научно-фантастическом боевике «Чужой».

За что Сигурни Уивер критиковала «Чужого»

После успеха саги «Звездные войны» режиссер Ридли Скотт приступил к съемкам фильма о пришельце. Изначально Скотт видел Мерил Стрип в роли офицера Рипли. Однако актриса тогда тяжело переживала смерть мужа и отказалась от работы. В кастинге принимали участие тысячи женщин. Уивер была одной из последних в списке и не могла похвастаться большим опытом в кино.

«Я была ужасным снобом. Я вообще не хотела сниматься в кино. Хотела только играть в театре. Я почти отказалась прослушиваться, а когда все-­таки пришла, Ридли меня спросил: „Ну, что вы думаете о сценарии?“ Я ответила: „Ну что ж, история очень мрачная и неприятная, и там много всего такого, во что я просто не могу поверить“. Агент по кастингу очень хотела в этот момент, чтобы я замолчала — а то пришла на пробы и начала сразу сценарий критиковать! Но, я думаю, Ридли это понравилось», — вспоминала актриса.

Скотт долго отстаивал Уивер перед продюсерами — они не хотели брать начинающую актрису в масштабный проект. В итоге фильм собрал в прокате $70 млн при бюджете в $11 млн и получил «Оскар» за визуальные эффекты. Сама Сигурни стала лауреатом премии BAFTA как многообещающая актриса.

Впоследствии она снялась в нескольких сиквелах фильма и стала его олицетворением наравне с Чужим. Сигурни Уивер говорила, что в финале очередной части думала, что эта картина — последняя. Она лично настояла, чтобы ее героиню убили в финале «Чужого 3». Актриса знала, что продюсеры планируют снять «Чужой против Хищника», и эта идея показалась ей неуместной.

Как Уивер относилась к экс-президенту США Джорджу Бушу — младшему

После «Чужого» Уивер получала десятки предложений, но сама предпочитала играть в театре. Следующим заметным проектом стала фантастическая комедия «Охотники за привидениями» 1984 года, где Сигурни снялась во второстепенной роли. Самой звезде эта работа особенно дорога, потому что она считает себя комедийной актрисой.

В 1988 году Уивер номинировали на «Оскар» за роли в фильмах «Гориллы в тумане» и «Деловая девушка». Сигурни не получила статуэтки. Зато в 1989-м она стала первой актрисой, забравшей два «Золотых глобуса» за те же самые картины.

После террористической атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года Сигурни Уивер сыграла в постановке пьесы своего мужа Джима Симпсона «Парни» о погибших под завалами пожарных. Проект шел на сцене целый год.

Уивер открыто выражала протест против ввода американских войск в Ирак и выступала против политики президента США Джорджа Буша — младшего.

Какой деятельностью занялась Уивер после съемок в «Аватаре»

В 2007 году Джеймс Кэмерон объявил о старте съемок нового проекта «Аватар» и позвал Сигурни Уивер на одну из главных ролей — доктора наук Грэйс Огустин. Режиссер уже работал с актрисой над фильмом «Чужой 2» и не сомневался в своем выборе.

«Он мне позвонил. Сказал: „Хочу, чтобы ты снялась в моем фильме, высылаю сценарий“. Полагаю, изначально на роль предполагалось взять мужчину, но мне кажется только правильным, что взяли все-таки женщину», — рассказывала она.

«Аватар» был номинирован в девяти категориях премии «Оскар», из которых получил только три: за лучшую режиссуру, лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты. Картина собрала более ,9 миллиарда и стала рекордсменом по кассовым сборам всех времен, а Сигурни Уивер получила бессменный статус королевы SyFy (сай-фай).

Долгие годы звезда совмещает актерскую карьеру и работу в организациях по защите природы. «В мире, на планете есть вещи поважнее меня и моей судьбы», — признавалась она в интервью.

Съемки в «Аватаре» помогли актрисе по-новому посмотреть на ответственность человечества перед природой.

«Мне теперь кажется, что экологическое поведение среди нас, землян, должно встать в один ряд с порядочностью. Тут я непримиримый активист, даже выступала на ассамблее ООН по этому поводу — о варварской практике тралового лова рыбы в океанах, который грозит уничтожить все живое. Но меня потрясает, насколько принимающие решения люди недальновидны! В отношениях с собственной планетой мы уже явно достигли точки невозврата, как говорят летчики», — утверждала она.

Что Сигурни Уивер говорила о политике РФ

В 2001 году зрители видели, как Сигурни пыталась петь на русском языке в фильме «Сердцеедки» с Дженнифер Лав Хьюитт. Позже Уивер приезжала в Москву с промотуром фильма «Аватар».

В 2013 году на презентации DVD-фильма «Молитвы за Бобби», посвященного положению геев, Уивер резко высказалась о политике РФ в отношении российского ЛГБТ-сообщества (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и призвала мировую общественность поддержать его представителей на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Актриса заявляла: