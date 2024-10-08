«Мосфильм. Золотая коллекция» отметит юбилей Савелия Крамарова

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» представит марафон фильмов с Савелием Крамаровым 13 октября 2024 года. В день 90-летия со дня рождения актера в 7.00 будет показан фильм «Большой аттракцион». В 8.40 стартует лента Алексея Салтыкова и Александра Митты «Друг мой, Колька» с Крамаровым в роли хулигана Вовки.

© кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

В 10.15 будет показана «Сказка о потерянном времени». Картину Татьяны Лукашевич «Ход конем» с актером в роли провинциала, грезящего о большом городе, можно будет увидеть в 14.50.

Вечером будет показано сразу три комедии с Савелием Крамаровым. В 19.35 и в 21.20 начнутся ленты Леонида Гайдая «Не может быть» и «Иван Васильевич меняет профессию». А «Джентльмены удачи» Александра Серого завершат марафон.