Режиссер «По щучьему велению» рассказал о работе с Кологривым

Режиссер фильма «По щучьему велению», главную роль в котором сыграл актер Никита Кологривый, Александр Войтинский раскрыл подробности работы с артистом. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.

По словам Войтинского, на съемочной площадке Никиту порой приходилось убеждать в необходимости переснять сцену.

«И в холодную воду прыгали по несколько дублей. Он соглашался, не сразу, может быть, приходились его убеждать, доказывать, что сцена важна. Ему казалось, что дубль был прекрасным, не понимал, зачем переделывать», — поделился постановщик.

Также он добавил, что определенные нотки в поведении Кологривого уже прослеживались, но не мешали процессу.

«Эти нотки уже были, но он очень здорово и дисциплинировано себя вел на самом деле. Ему тоже было непросто. Вообще он из тех, кто с удовольствием лезет в процесс», — добавил он.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый рассказал о своих отношениях с партнерами по съемочной площадке сериала «Слово пацана».