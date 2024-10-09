«Негодяев играть интереснее». Юрий Кузнецов — о старом и современном кино

На счету заслуженного артиста России Юрия Кузнецова более 170 картин, где он принимал участие. Среди них …

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На счету заслуженного артиста России Юрия Кузнецова более 170 картин, где он принимал участие. Среди них такие ленты, как «Противостояние», «Гений», «Брат», «Улицы разбитых фонарей» и другие. При этом звания народного артиста Кузнецову до сих пор не присвоили. Юрий Александрович до сих пор остается востребованным в кино, в театре, желанным гостем на фестивалях. Прошлым летом Кузнецов решил позволить себе большой отпуск, куда отправился вместе со своей дружной семьей. Своими впечатлениями артист поделился с нашим корреспондентом, встретившись в его родном Санкт-Петербурге.

— Юрий Александрович, с большим успехом идет антрепризный спектакль с вашим участием «Операция развод». Как вам там играется?

— Замечательно играется, когда у тебя такие партнеры. Со мной играют два Андрея — Федорцов и Зибров. Прекрасные ребята! Публика на наш спектакль всегда хорошая собирается. Приглашаю!

— Спасибо. Вы постоянно куда-то едете, летите или находитесь на съемках. У вас не бывает свободного времени?

— Бывает. Например, сегодня у меня поезд аж только вечером. Чем не выходной? (Смеется.) Люблю почитать, пообщаться с друзьями. Мы дружим с Гошей Куценко, моим тезкой, его же по-настоящему Юрочкой зовут. Он меня называет дядя Юра. Мы любим с моей доченькой Сашенькой сходить к Гоше на спектакль. Это такой парень, приветливый, щедрый. Гоша всегда затащит в кафе, где мы общаемся с ним по душам. Юрочка гораздо младше меня, как и многие мои друзья, но возраст — это всего лишь цифры в документах. Хотя скажу вам так, что актеру, как и футболисту, нужно уйти из профессии вовремя. Ко мне это пока не относится, не дождетесь. (Смеется.)

— Как провели лето?

— Я получил такую радость от этого лета, что ни в сказке сказать… Мы наконец-то обустроили дачу так, как нам нравится. Со мной были мои любимые доченьки Наташенька и Сашенька. Как это радостно, когда твои родные люди всегда рядом. Внучек Коленька, сын Наташи, приезжал на дачу, он у меня большой молодец! Моя любимая собачка Шуня была с нами, умная, смышленая девочка.

— Где у вас дача, если не секрет?

— Ой, дача у меня в курортном районе Санкт-Петербурга, в поселке Солнечное! Это прекрасное место! Здесь дышится по-другому, рядом Финский залив. И море грибов, даже на моем участке. Ежики к нам ходят как к себе домой. Постоянно у нас живет семья этих колючих друзей. Мы им всем дали имена, обязательно их подкармливаем. Приезжай, покажу. Кстати, мой сосед — Олег Валерианович Басилашвили, у него дача в соседнем поселке Репино. И я от души поздравляю Олега с наступившим юбилеем. Он для меня во многом учитель на сцене и в кино. Я желаю Олегу Валериановичу и всей его дружной, талантливой семье прежде всего здоровья и успехов!

— Как вы отметили свой день рождения в этом году?

— Отлично! Мы посидели в хорошем ресторане и покатались на катере под разведенными мостами. Что может быть прекраснее? Мне ведь, по сути, самому ничего не надо, хочется, чтобы было приятно друзьям и родным. У меня на душе радость и прилив сил, когда моим близким хорошо. А потом я отправился в путешествие.

— Где побывали?

— Ой, это просто фантастика! В этом году мои дочки мне подарили настоящие приключения! Я так люблю путешествовать! Мы были в Выборге — он прекрасен. Эти узкие улочки старого города, обожаю по ним бродить. Затем мы ездили в Карелию, посещали водопады. Были на мраморном каньоне Рускеала. Отведали вкуснейшие карельские калитки (маленькие пирожки из пресного теста. — Авт.), обалденную уху. Мы прокатились в старинном купе рускеальского экспресса. Сашеньке даже удалось побывать в кабине старинного паровоза! Это такой сказочный поезд, где в вагоне-ресторане всю дорогу на пианино музыкант играет известные композиции. Если вы там не были, то настоятельно рекомендую побывать. Путешествуйте, наслаждайтесь! И не откладывайте отдых на завтрашний день. На следующий год у меня в планах много поездок. А этим летом я еще побывал в двух прекрасных старинных русских городах, Пскове и Новгороде.

— Понравилось?

— Не то слово. В Новгороде мы с моими доченьками объехали красивейший кремль в карете. Ой, ничего себе, друзья мои, это что-то! Красотища! Я был восхищен величием этого сооружения. А до этого мы ездили в Псков, куда я был приглашен на кинофестиваль «Западные ворота».

— Юрий Александрович, вам нравится современное кино?

— Очень много хороших современных картин и отличных режиссеров. Не для пиара моего будет сказано, но мне лично нравится фильм замечательного режиссера Владимира Котта «Непослушник», в котором я снимался.

— Смотрите советские картины со своим участием?

— Только ради воспоминаний. Знаете, как приятно вспомнить моменты съемок, тех людей, которых, к сожалению, уже нет с нами. За сюжетом не слежу. Просматриваю как фотоальбом.

— А какие из старых ваших фильмов вам нравятся?

— Я бы выделил фильм «Противостояние», где мы снимались с Олегом Басилашвили и Андрюшей Болтневым. Вспоминаю, как мы там здорово сработались с ребятами. На съемках картины мы с Андрюшкой жили в одном номере.

— Да-а-а, это получается, преступник и милиционер в одном номере?

— Преступники и милиционеры мы всего лишь в кино. Только на экране мы ловим друг друга, а в жизни мы обычные люди. Также любим отдыхать, дружить, иногда хулиганить, что и Андрюша себе позволял. В кино Андрей везде разный, а в жизни спокойный, интеллигентный человек с непростой судьбой. Он очень сильно увлекался астрологией. Я ни от кого другого про такие познания звездной галактики не слышал! Он бы мог стать профессиональным астрологом, между прочим, а стал первоклассным артистом. Мы с ним кроме «Противостояния» снимались в «Торпедоносцах». За пару лет до этого были в киноэкспедиции на съемках фильма «Мой друг Иван Лапшин». К большому сожалению, Андрей вскоре ушел из жизни.

— Вы знаете, что будут снимать ремейк картины «Противостояние»?

— Я вообще эти ремейки не воспринимаю. Как можно повторить классику?! Есть, конечно, исключения, но их очень мало.

— В фильме «Колье Шарлотты» вы играете отъявленного мерзавца. Как вам отрицательные роли?

— Негодяев играть всегда интереснее, чем положительных героев. Тем более что эта картина памятна мне дружбой с оператором Юрой Векслером, которого уже нет с нами. Юрочка для моего персонажа отдал свою кепку. Юра — оператор от бога. Он был женат на Свете Крючковой. Светочка удивительная, замечательная хозяйка. Как актрису вы все Светлану знаете — талант. В то время они жили при БДТ, в небольшой комнате ютились с маленьким ребенком, но у них было уютно и тепло! Я бывал у них в гостях. С Юрой мы порой прогуливались по Санкт-Петербургу, который тогда был Ленинградом. Для меня этот город был и остается фантастическим местом, куда я с радостью приезжал на съемки из Омска.

— Как вы переехали в Ленинград?

— Переехал с легкой руки Олега Басилашвили. После картины «Противостояние» Олег Валерианович порекомендовал меня в БДТ знаменитому режиссеру Товстоногову, сказав, что это очень хороший и талантливый артист. «А куда я своих талантливых дену», — ответил Георгий Александрович, но просьбу эту без внимания не оставил. Товстоногов обратился к своему ученику Юрию Аксенову, который был в то время худруком Театра комедии. Так я оказался в Ленинграде.

— Юрий Александрович, фильм «Гений» тоже снимали в Петербурге. Чем вам запомнились эти съемки?

— Ну, «Гений» — это восхитительная картина. Там плеяда известнейших артистов. Смоктуновский, конечно, глыба! Мы все его называли Иннокентий Михайлович, и только Саша Абдулов мог позволить называть Смоктуновского Кешей. Сам Смоктуновский выше себя никого не ставил. Иннокентий Михайлович уходил от всех и прогуливался вдоль Финского залива, ему нравилось находиться в одиночестве. Да и что ему, как мы. Еще один отличный парень с чувством юмора — Боря Клюев, который сыграл, скажем так, необычного мужчину… Режиссер этого фильма Виктор Сергеев был другом Бори. «Вот так роль дружок мне подогнал, теперь и в театре будут говорить про меня, что Боря Клюев нетрадиционной ориентации», — смеялся Боря. Конечно, можно и поверить, что Клюев особенный в своем любовном выборе, он же так блистательно сыграл этого забавного персонажа. (Смеется.) После таких эпизодов сложно было сдерживать смех. Если присмотреться, то по мне видно, что я вот-вот рассмеюсь в кадре. В кино это называется «раскололся». Кстати, так называемого возлюбленного партнера Бори по сцене сыграл известный питерский музыкант и дизайнер Габриэль Воробьев, светлая ему память. Девицы, которые в другом эпизоде ублажают бывшего партийного босса героя актера Александринки Виктора Смирнова, — артистки варьете питерского «Мюзик Холла».

А сегодня я как раз проезжал по набережной Невы в том самом месте, где мы снимали телефонную будку. Это в аккурат на носу «Авроры». В этом кадре — очередной трюк гения Ненашева, героя Саши Абдулова, который нас в очередной раз обвел вокруг пальца. По сценарию, в телефонной будке был закреплен кассетный плеер, который благодаря изобретательности гения сам начинал в эту трубку говорить, а после этого сгорал. Так вот, наши пиротехники что-то там переборщили. И этот плеер задымил по-настоящему! Я от неожиданности даже крепко выругался, что со мной происходит крайне редко.

— Известно, что вы дружили с Абдуловым. Каким Александр был в жизни?

— Саша Абдулов был человеком широкой души, жил ярко. Кроме «Гения» мы с ним снимались в «Шизофрении» и в фильме «Над темной водой». Сашка много привнес в картину «Гений». Есть сцена, где я в туалете изображаю, что писаю. Александр мне подсказал: мол, Юра, ты промычи облегченно, будто действительно справил нужду. Он мне подсказал, как это должно выглядеть. Режиссер с ним согласился, Витя Сергеев слушал Абдулова. Фильм сам по себе получился легким, потому что мы его легко и весело снимали. Натурные съемки проходили в Комарове. Там есть профессорская дача, где снято множество фильмов, мы ее называем «Комаровский Голливуд». Мы все вместе отмечали четырехсотый кадр картины в этом же Комарове, на природе. В кино принято отмечать каждый сотый кадр. На столе появилось винцо, редиска, колбаска и много всего съестного. Организовал всё Гаврилыч! Он любил поработать, а потом устроить для всех праздник! Эх, Саша, Саша… Я до сих пор не верю, что его с нами нет. Неужели ничего нельзя было сделать?! В Петербурге он с Жорой Мартиросяном останавливался в гостинице «Москва», что на Невском, напротив лавры. Как-то я пришел к ним в гости и засиделся за полночь, боялся, что на метро не успею. «Не переживай, тебя отвезут», — сказал мне Гаврилыч. За ним машина с водителем на съемках была закреплена круглосуточно. Он этого заслуживал. Светлая память Саше.

Да, много ребят ушло. (Вздыхает.) Сережа Бодров, с которым мы снимались в «Брате», погиб так нелепо. Никогда не забуду Петю Мамонова, с которым мы в «Острове» снимались. Петя действительно профессионал своего дела. Отличный музыкант и классный парень. В то время, когда мы снимали «Остров», Петя уже давно не пил. Молодец, что вовремя остановился. «Юра, — говорил мне он, — а я ведь полностью пересмотрел свои взгляды на жизнь». Петр делился своими мыслями, но никому не навязывал свою точку зрения. «В вечность мы возьмем, что потрогать нельзя, все, что отпустили, простили, отдали», — эта фраза Пети запала мне в душу. Истина.

— Юрий Александрович, каким вам запомнился Сергей Бодров?

— Сережа Бодров — полная противоположность своему герою в «Брате», он бы мухи никогда не обидел. Но, как и его герой, был прост в общении и справедлив. Анекдоты мы с ним за кадром не травили, все же из разных поколений. А потом, ведь Сергей кандидат искусствоведческих наук, вдумчивый и серьезный парень. Он мне показался мудрым не по годам, мы с ним вместе размышляли над ролью моего немца Гофмана. Он никогда не зазнавался, как сейчас принято, потому что получил отличное воспитание. Сергей же не был профессиональным актером, но играл талантливо. Режиссерский дар ему передался от отца, который был даже номинирован на «Оскар». Задолго до знакомства с Сережей я снимался у Сергея Бодрова-старшего в фильме «Я тебя ненавижу». На мой взгляд, это отличная картина про отношения между мужчиной и женщиной. Моей женой по фильму была Света Крючкова. «Юра, мы работаем для того, чтобы люди стали лучше», — сказала мне как-то Светочка. А ведь это правда!

— Почему до сих пор вам не присвоили звание народного артиста?

— Вам виднее. Я по этому поводу не переживаю. Не звание важно, а признание. Если меня зрители признают, то я народный у народа, а что может быть главнее?!

— Вы один из самых востребованных, разноплановых актеров в стране, не обижает, что чаще всего вас узнают по роли подполковника Петренко по прозвищу Мухомор из «Улиц разбитых фонарей»?

— А ничего тут зазорного нет. Ты артист. Если зрители тебя полюбили таким, то что в этом плохого?! Я благодарен этой роли. «Ой, Юрий Александрович, вы же сыграли нашего начальника», — многие мне говорят. Да, мой персонаж где-то туповат, но он справедливый, где-то строгий, но честный страж порядка. Каждое поколение меня знает по-разному. Тут недавно был в Петропавловской крепости, так школьники, увидев меня, кричали «тетя Марта!» — по названию сериала, где я дедушку сыграл. Старшее поколение меня называет Мухомором или Немцем. «Вон Мухомор идет, который сыграл немца в фильме «Брат». Такое тоже часто слышу. (Смеется.)