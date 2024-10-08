Эмбер Мидфандер сыграет во втором сезоне «Монарха: Наследие монстров»

Американская актриса Эмбер Мидфандер присоединилась к актёрскому составу сериала «Монарх»: Наследие монстров». Как сообщает издание Variety, девушка сыграет во втором сезоне шоу, съёмки которого должны начаться в ближайшее время.

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По данным журналистов, звезда «Добычи» по вселенной «Хищника» сыграет интеллигентную и властную бизнесвумен по имени Изабель. Какую именно роль она исполнит в сюжете сериала, неизвестно.

Первый сезон «Монарха: Наследие монстров» про Годзиллу вышел осенью 2023 года. По сюжету проекта человечество осознало шокирующую реальность, приняв тот факт, что монстры существуют. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».