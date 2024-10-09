Юлия Волкова рассказала об экспериментах с внешностью для съемок

6 октября на телеканале ТВ-3 состоялась премьера сериала «Вера». Эта мистико-детективная драма расскажет о женщине, которая загадочным образом встречает на улице девушку, очень похожую на свою пропавшую дочь. Главную роль в сериале играет актриса Юлия Волкова. «Вечерняя Москва» пообщалась с артисткой.

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— Вы сыграли главную роль в драме «Вера». По сюжету у главной героини похитили дочь. Насколько трудно проецировать на себя образ матери, потерявшей ребенка?

— Для меня как для профессиональной актрисы это абсолютно не сложно. Но, честно скажу, сама мысль об этом меня приводила в дичайший ужас! Нет ничего страшнее ожидания, а именно в нем годами живет моя героиня. Оно стало самой жизнью. Моя героиня каждый год празднует день рождения пропавшей дочери, заставляет мужа участвовать в этом, чем сильно отталкивает его. Настоящая трагедия.

— Слышала мнение, что сегодня у нас сильно улучшилось качество сериалов. Формат фильмов же развивается немного меньше. Что думаете по этому поводу?

— Я бы не сказала, что формат полных метров развивается меньше. Судя по количеству моих проб — наоборот, направление растет.

— Сегодня отечественная киноиндустрия делает все больше уклон на ремейки (интерпретация ранее изданного произведения. — «ВМ»), адаптируя сюжеты советских фильмов под современность. Как вы думаете, с чем это связано? Как относитесь к таким проектам?

— К ремейкам я отношусь с настороженностью, так скажем. Я не видела шедевров, в основном это развлекательный контент.

— Актеры, как и любые известные личности, перед участием в проекте думают, не навредит ли это его репутации, рассматривают, насколько тема им близка. На что вы обращаете внимание перед тем, как согласиться на роль?

— Я смотрю прежде всего на сценарий, на то, для кого это снимается, какая у платформы репутация.

— Некоторые звезды ради проектов идут на большие эксперименты. Кто-то пьет медицинские препараты для похудения, кто-то бреется налысо. На какие самые отчаянные меры приходилось идти вам?

— Однажды я отрезала рыжие волосы под ноль ради съемок в сериале «Школа» у Валерии Гай Германики. Я об этом ни секунды не жалела. Для нового проекта мне нужно будет поправиться, нужна естественная седина… Это будет военная драма, и я должна выглядеть максимально натурально. Но больше никаких экспериментов я не делала, у меня нет татуировок, даже уши не проколоты.

— На ваш взгляд, разница менталитетов может повлиять на погружение в роль? Например, если американцу предстоит сыграть русского.

— Я работала коучем (специалист, который помогает людям достигать профессиональных целей. — «ВМ») на одном проекте. В него долго не могли найти главного героя — англичанина. Пересмотрели много русских артистов, но генпродюсер Алексей Троцюк сказал, что это должен быть англичанин. Нашли прекрасного Стива Формана, он комик, не актер. И взяли ему коуча — меня. Вышло потрясающе! Но, конечно, ментально это сложно.

— Как думаете, что ждет российский кинематограф в ближайшие десять лет? Какие темы и жанры будут наиболее актуальны?

— В связи с тем, что происходит в нашей стране, его ждет как минимум расцвет, а может, возвращение к истокам, к нашим сюжетам. Сейчас в запуске много сказок. И они долго будут актуальными. Это очень важно — не забывать о своих корнях.

ДОСЬЕ

Юлия Волкова родилась 23 декабря 1982 года в городе Острогожске. В 2008 году окончила эстрадное отделение РАТИ-ГИТИС. Исполняет песни в стиле 1960-х годов. С 2007 года — актриса московского театра «Практика».