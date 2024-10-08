Михаил Галустян вспомнил, как в сериале «жЫЫЫзнь» на него свалилась власть

Михаил Галустян заявил, что в сериале «жЫЫЫзнь» поднимаются важные социальные вопросы. Сам он сыграл в кинопроекте не свойственную себе роль вождя.

© кадр из фильма

- По сюжету мой герой не сразу вождь. Он был обычным костровым и стал вождем случайно, - рассказал Михаил Галустян Газете.ру. – Мне было очень интересно показать самого простого человека, на которого неожиданно сваливается власть. Показать его решения, поступки. Мой персонаж, как ребенок, пытается докопаться до сути вещей, постоянно задавая вопрос: «Почему?» Почему, например, нельзя это и то, а кто так придумал. И прочее. Он пытается этими вопросами расширить границы и изменить жизнь.

Также Михаил Галустян подтвердил, что на съемках шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии, которое он вел, участникам порой нечего было есть, а свою снедь проносить категорически запрещалось:

- Участники покупали пищу в специальном магазине, чего-то суперэкзотического там не предлагали. Вполне себе обычная еда, которая могла быть сытной и полезной. Экзотическая пища была на испытаниях. Например, на одном из испытаний предложили съесть несколько жгучих чили-перцев. Участник согласился это сделать, но решил проглотить перцы целиком, чтоб они не так сильно обжигали рот. Конечно, после этого ему было, мягко говоря, нехорошо. Но, повторюсь, — это выбор каждого участника, есть или не есть. В любом случае — врач на площадке присутствует всегда.

Сам Михаил Галустян экстремальным испытаниям себя не подвергал, чтобы не подводить команду и держать форму.

- А секрет очень простой, - пояснил он. – Это дисциплина, которая просто должна стать привычкой. Я долго шел к этому, несколько лет вырабатывал привычку правильно питаться, заниматься спортом — даже элементарно дома по утрам, но ежедневно делать упражнения, соблюдать какие-то важные утренние ритуалы, медитировать под хорошую музыку. Бывало тяжело, но когда ты видишь результаты, когда ты привыкаешь, это становится образом жизни, становится намного легче.

Рассказал Михаил Галустян и о своем участии в готовящемся для канала ТНТ музыкального фильма «Наша Russia»:

- Сразу оговорюсь — это не совсем та «Наша Russia», к которой привыкли зрители, это не скетчком, это телефильм к 8 марта. Мы с Сергеем Светлаковым, а также наши полюбившиеся герои, будем раскрывать тему этого праздника, отношение мужчин и женщин к Международному женскому дню. И все это разбавляется шикарными музыкальными клипами по аналогии с новогодними фильмами ТНТ «Иван Васильевич меняет все» и «СамоИрония судьбы».

Как «ИнтерМедиа» сообщало ранее, премьерный показ комедийного сериала «жЫЫЫзнь» стартует 14 октября 2024 года на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.