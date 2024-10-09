Джоди Тернер-Смит уличила Disney в безразличии к актерам «Аколита»

Во время недавнего интервью актриса Джоди Тёрнер-Смит заступилась за актёрский состав сериала «Аколит» по «Звёздным войнам» и обратилась к Disney.

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По словам Тёрнер-Смит, компания даже не пытается встать на защиту актёров, которые снимались в «Аколите». После выхода шоу на них полилось много хейта от зрителей, а Disney даже ничего с этим не сделала.

Им пора прекратить бездействовать. Когда люди получают кучу дерьма в интернете и сталкиваются с расизмом, это просто несправедливо — ничего не говорить. Было бы здорово, если бы люди, у которых есть деньги, выразили свою поддержку.

Также Джоди отметила, что такие крупные компании, как Disney, делают вид, что ничего не происходит, но на деле же случается обратное.

Напомним, сама актриса сыграла в «Аколите» Анисею.