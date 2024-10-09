Крис Пайн — о своем участии в фильме «Дневники принцессы 3»

Несколько дней назад анонсировали триквел «Дневников принцессы» с Энн Хэтэуэй. В сиквеле под названием «Дневники принцессы 2: Как стать королевой» одну из ключевых ролей сыграл Крис Пайн.

© Чемпионат.com

В недавнем интервью Пайн в шутку призвал фанатов позвонить Disney и попросить компанию взять его в третью часть. На данный момент актёр «ничего не знает» о своём возвращении к франшизе.

О, я ничего не знаю об этом, но звучит здорово. Позвоните Disney. Позвоните Бобу Айгеру! Это правда будет фантастика.

Подробности сюжета триквела, полный актёрский состав, сроки начала производства и дата премьеры пока не раскрываются. Больше деталей станет известно позже.