Ушла из жизни советская актриса Леокадия Ашкеловичюте

Скончалась Леокадия Викторовна Ашкеловичюте, советская литовская балерина и актриса - она сыграла Эгле, главную женскую роль, в фильме 1965 года "Эгле - королева ужей".

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Леокадия Ашкеловичюте родилась 30 июня 1939 года. В 1959-м окончила Ленинградское хореографическое училище, и с этого же года была зачислена в труппу Литовского театра оперы и балета. Работала в театре до 1987-го. Народная артистка Литовской ССР, звания была удостоена в 1980-м.

В 1989-1999 годах - педагог-репетитор. В 2001-м основала Институт балета.

Похороны прошли в Вильнюсе, передает LRT (ресурс заблокирован в РФ).