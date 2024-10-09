Актриса Евгения Симонова рассказала о новых ролях, семье и Витебске

У народной артистки России Евгении Симоновой 88 главных ролей в театре и кино. Многим она запомнилась в образе принцессы из "Обыкновенного чуда", где ее партнерами стали Александр Абдулов и Олег Янковский.

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На "Славянском базаре в Витебске" прославленная актриса сыграла в самом титулованном спектакле московского театра имени Маяковского - "Русском романе" Миндаугаса Карбаускиса. Евгения Павловна исполнила роль Софьи Толстой. Перед спектаклем мы встретились в зрительном зале прославленного драмтеатра имени Якуба Коласа, где традиционно проходят "Театральные встречи" во время "Славянского базара в Витебске". Евгения Павловна начала с того, что рассказала, как еще в детстве прочла дневники Софьи Толстой:

Дневники были в домашней библиотеке дедушки, известного историка Сергея Вяземского, я прониклась судьбой этой женщины. Это было раритетное издание. Дедушка разрешал читать только у себя в комнате, за его столом и всякий раз проверял, вымыла ли я руки. Я и подумать не могла, что когда-нибудь буду воплощать на сцене образ этой уникальной женщины.

Так вы на стороне Льва Николаевича или Софьи Андреевны?

Евгения Симонова: Бытовало мнение, что Софья Толстая - мещанка, которая испортила судьбу великому человеку. Мне было больно это слышать, словно обидели меня. Первые 19 лет их семейной жизни - самые счастливые годы. Именно в это время написаны романы "Анна Каренина", "Война и мир". Софья Андреевна прожила с писателем долгих 48 лет, родила девять сыновей и четырех дочерей, опубликовала прижизненное собрание сочинений писателя и посмертное издание его писем.

Вы полагаете, трудно жить с гением?

Евгения Симонова: Мой муж - Андрей Эшпай - потрясающий режиссер. Жить с ним непросто. Но лучше сложно, но интересно - в этом году мы вместе уже сорок лет.

Почему не поступили с первого раза в театральный?

Евгения Симонова: Моим первым режиссером был брат Юра (известный писатель и телеведущий Юрий Вяземский, автор передачи "Умницы и умники", взял псевдонимом фамилию деда Сергея Михайловича Вяземского, который был известным историком Ленинграда. - Прим. авт.). Мы учились в музыкальной школе, он ставил дома оперы, балеты, где у меня были сольные номера. Несколько классических опер мы знали наизусть. Юра научил меня играть на гитаре. Так что я ни в какой самодеятельности не участвовала. А профессия возникла случайно - я собиралась в педагогический, но папа - ученый - интересно рассказывал о своих лекциях в школе-студии МХАТ. С поэзией Игоря Северянина, которого любила бабушка, я неоднократно пробовала поступать в театральные вузы, но там, как только слышали его строки, не пропускали меня. Но я не сдавалась.

Дочь от первого брака Зоя Кайдановская служит с вами в одном театре. Трудно ли играть вместе?

Евгения Симонова: Она очень талантливая. Я люблю с ней играть - у нас много совместных спектаклей. Выбор стать актрисой был ее личным. А дочь Мария унаследовала музыкальный талант своего деда - композитора-фронтовика Андрея Эшпая (воевал на Белорусском фронте. - Прим. авт.) - и стала известной пианисткой. Публике известны симфонии Андрея Яковлевича, популярные песни "Два берега", "А снег идет", "Сережка с Малой Бронной". Внук тоже выбрал актерский путь, хотя я его отговаривала, - он хорошо учился.

Для родных вы звезда?

Евгения Симонова: Я - мать, жена, бабуля, которая печет вкусные блинчики. Звезда - это Мерил Стрип. Меня хотя и знала вся страна, но мы были нищие. За фильм "Афоня" я получила всего 240 рублей, потратила их на подарки для близких, сапоги и проигрыватель.

Вы снялись в последнем фильме Владимира Грамматикова "Смотри на меня!" (премьера состоялась в сентябре в России и Беларуси). Фильм основан на биографии режиссера. Идею Грамматиков вынашивал давно, а непосредственная работа над ним велась семь лет. Сценарий написал Андрей Кончаловский в соавторстве с Еленой Киселевой. Вы сыграли беглую политкаторжанку. Почему согласились сниматься?

Евгения Симонова: Подобная история случилась в моей семье. Это больная тема для меня. Я родилась в Ленинграде. Мой дед Станислав Венедиктович Станкевич работал в Генштабе, был репрессирован в 1937 году. Бабушку сослали в Каргополь в 1938 году. Она прошла лагеря. После ареста деда многие от нашей семьи отвернулись, а сосед, известный скульптор Василий Львович Симонов, помогал бабушке. Он и предложил усыновить моего папу. Вот так папа стал Павлом Симоновым. За фильм "Афоня" я получила всего 240 рублей, потратила их на подарки для близких, сапоги и проигрыватель

У Андрея Эшпая есть несколько фильмов на эту тему.

Евгения Симонова: Люблю фильмы Эшпая "Дети Арбата", "Многоточие". Самое золотое время от 30 до 40 лет я не снималась, и Андрей мне сделал шикарный подарок, пригласив в "Многоточие".

37-й год в "Многоточии" - это исторический фон?

Евгения Симонова: "Многоточие" - это психологическая драма, созданная по мотивам произведения Виктора Некрасова "Кира Георгиевна". Главная героиня - скульптор. У нее любящий муж, поклонники. Но однажды в ее мастерской появился первый муж, прошедший сквозь лагеря.

Вы покоряете зрителей не только великолепной актерской игрой, но и внешним видом.

Евгения Симонова: Я не сторонник жестких способов омоложения. Никаких пластических операций не делала. Пытаюсь поддерживать себя более мягкими средствами. У меня нет задачи стать моложе. Может быть, удается чуть-чуть притормозить момент старения, чтобы моим внукам было не так противно на меня смотреть.

Вы счастливый человек?

Евгения Симонова: Да, у меня есть театр и семья.

Каким вы увидели Витебск?

Евгения Симонова: На "Беларусьфильме" я снималась в "Контрольной по специальности". Витебск в ленте хорошо узнаваем - Замковая улица, сквер Героев 1812 года, мост в честь 1000-летия Витебска. С него открывается незабываемый вид на городскую ратушу, речку Витьбу, на Альгердову гору, на которой стоит драмтеатр имени Якуба Коласа, где вот-вот раздастся первый звонок...