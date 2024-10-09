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Актриса Евгения Симонова рассказала о новых ролях, семье и Витебске

У народной артистки России Евгении Симоновой 88 главных ролей в театре и кино. Многим она запомнилась в образе принцессы из "Обыкновенного чуда", где ее партнерами стали Александр Абдулов и Олег Янковский.

Актриса Евгения Симонова рассказала о новых ролях, семье и Витебске
© Российская Газета

На "Славянском базаре в Витебске" прославленная актриса сыграла в самом титулованном спектакле московского театра имени Маяковского - "Русском романе" Миндаугаса Карбаускиса. Евгения Павловна исполнила роль Софьи Толстой. Перед спектаклем мы встретились в зрительном зале прославленного драмтеатра имени Якуба Коласа, где традиционно проходят "Театральные встречи" во время "Славянского базара в Витебске". Евгения Павловна начала с того, что рассказала, как еще в детстве прочла дневники Софьи Толстой:

Дневники были в домашней библиотеке дедушки, известного историка Сергея Вяземского, я прониклась судьбой этой женщины. Это было раритетное издание. Дедушка разрешал читать только у себя в комнате, за его столом и всякий раз проверял, вымыла ли я руки. Я и подумать не могла, что когда-нибудь буду воплощать на сцене образ этой уникальной женщины.

Так вы на стороне Льва Николаевича или Софьи Андреевны?

Евгения Симонова: Бытовало мнение, что Софья Толстая - мещанка, которая испортила судьбу великому человеку. Мне было больно это слышать, словно обидели меня. Первые 19 лет их семейной жизни - самые счастливые годы. Именно в это время написаны романы "Анна Каренина", "Война и мир". Софья Андреевна прожила с писателем долгих 48 лет, родила девять сыновей и четырех дочерей, опубликовала прижизненное собрание сочинений писателя и посмертное издание его писем.

Вы полагаете, трудно жить с гением?

Евгения Симонова: Мой муж - Андрей Эшпай - потрясающий режиссер. Жить с ним непросто. Но лучше сложно, но интересно - в этом году мы вместе уже сорок лет.

Почему не поступили с первого раза в театральный?

Евгения Симонова: Моим первым режиссером был брат Юра (известный писатель и телеведущий Юрий Вяземский, автор передачи "Умницы и умники", взял псевдонимом фамилию деда Сергея Михайловича Вяземского, который был известным историком Ленинграда. - Прим. авт.). Мы учились в музыкальной школе, он ставил дома оперы, балеты, где у меня были сольные номера. Несколько классических опер мы знали наизусть. Юра научил меня играть на гитаре. Так что я ни в какой самодеятельности не участвовала. А профессия возникла случайно - я собиралась в педагогический, но папа - ученый - интересно рассказывал о своих лекциях в школе-студии МХАТ. С поэзией Игоря Северянина, которого любила бабушка, я неоднократно пробовала поступать в театральные вузы, но там, как только слышали его строки, не пропускали меня. Но я не сдавалась.

Дочь от первого брака Зоя Кайдановская служит с вами в одном театре. Трудно ли играть вместе?

Евгения Симонова: Она очень талантливая. Я люблю с ней играть - у нас много совместных спектаклей. Выбор стать актрисой был ее личным. А дочь Мария унаследовала музыкальный талант своего деда - композитора-фронтовика Андрея Эшпая (воевал на Белорусском фронте. - Прим. авт.) - и стала известной пианисткой. Публике известны симфонии Андрея Яковлевича, популярные песни "Два берега", "А снег идет", "Сережка с Малой Бронной". Внук тоже выбрал актерский путь, хотя я его отговаривала, - он хорошо учился.

Для родных вы звезда?

Евгения Симонова: Я - мать, жена, бабуля, которая печет вкусные блинчики. Звезда - это Мерил Стрип. Меня хотя и знала вся страна, но мы были нищие. За фильм "Афоня" я получила всего 240 рублей, потратила их на подарки для близких, сапоги и проигрыватель.

Вы снялись в последнем фильме Владимира Грамматикова "Смотри на меня!" (премьера состоялась в сентябре в России и Беларуси). Фильм основан на биографии режиссера. Идею Грамматиков вынашивал давно, а непосредственная работа над ним велась семь лет. Сценарий написал Андрей Кончаловский в соавторстве с Еленой Киселевой. Вы сыграли беглую политкаторжанку. Почему согласились сниматься?

Евгения Симонова: Подобная история случилась в моей семье. Это больная тема для меня. Я родилась в Ленинграде. Мой дед Станислав Венедиктович Станкевич работал в Генштабе, был репрессирован в 1937 году. Бабушку сослали в Каргополь в 1938 году. Она прошла лагеря. После ареста деда многие от нашей семьи отвернулись, а сосед, известный скульптор Василий Львович Симонов, помогал бабушке. Он и предложил усыновить моего папу. Вот так папа стал Павлом Симоновым. За фильм "Афоня" я получила всего 240 рублей, потратила их на подарки для близких, сапоги и проигрыватель

У Андрея Эшпая есть несколько фильмов на эту тему.

Евгения Симонова: Люблю фильмы Эшпая "Дети Арбата", "Многоточие". Самое золотое время от 30 до 40 лет я не снималась, и Андрей мне сделал шикарный подарок, пригласив в "Многоточие".

37-й год в "Многоточии" - это исторический фон?

Евгения Симонова: "Многоточие" - это психологическая драма, созданная по мотивам произведения Виктора Некрасова "Кира Георгиевна". Главная героиня - скульптор. У нее любящий муж, поклонники. Но однажды в ее мастерской появился первый муж, прошедший сквозь лагеря.

Вы покоряете зрителей не только великолепной актерской игрой, но и внешним видом.

Евгения Симонова: Я не сторонник жестких способов омоложения. Никаких пластических операций не делала. Пытаюсь поддерживать себя более мягкими средствами. У меня нет задачи стать моложе. Может быть, удается чуть-чуть притормозить момент старения, чтобы моим внукам было не так противно на меня смотреть.

Вы счастливый человек?

Евгения Симонова: Да, у меня есть театр и семья.

Каким вы увидели Витебск?

Евгения Симонова: На "Беларусьфильме" я снималась в "Контрольной по специальности". Витебск в ленте хорошо узнаваем - Замковая улица, сквер Героев 1812 года, мост в честь 1000-летия Витебска. С него открывается незабываемый вид на городскую ратушу, речку Витьбу, на Альгердову гору, на которой стоит драмтеатр имени Якуба Коласа, где вот-вот раздастся первый звонок...

Актеры
Анна Каренина
Софья Толстая
Якуб Колас
Зоя Кайдановская
Павел Симонов
Игорь Северянин
Станислав Станкевич
Василий Симонов
Елена Киселева
Олег Янковский
Владимир Грамматиков
Мэрил Стрип
Евгения Симонова
Виктор Некрасов
Андрей Эшпай
Юрий Вяземский
Андрей Михалков-Кончаловский
Генштаб