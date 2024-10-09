Звезду «Великолепного века» заметили в Петербурге

Турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит посетил выставку художника Никаса Сафронова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

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По информации издания, Сафронов лично провел Озчивита по выставке в Петропавловской крепости, а его сын, Лука Сафронов-Затравкин, продемонстрировал знаменитости свои способности игры на фортепиано.

После выставки, заявляет РЕН-ТВ, турецкий актер провел фан-встречу, на которой рассказал поклонникам о планах работы в России.

В сентябре звезда «Великолепного века» начал гастролировать по России. Так, 24 сентября артист выступил в Сочи.

До этого сообщалось, что в Москве перенесли концерт Озчивита. Мероприятие должно было состоятся 10 октября на сцене Live Арены, но теперь москвичи смогут увидеть звезду только 10 февраля в Государственном Кремлевском дворце.

Озчивит уже приезжал в Россию в феврале 2024 года. Тогда он исполнял русскую песню «Калинка-Малинка» на киноконцерте в Москве. Также актер высказывался о готовности принимать участие в российско-турецком проекте.